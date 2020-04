Cerca de $ 600 millones destinará el municipio para ir en ayuda de familias

– Alcalde, concejales y jefes de servicio han venido trabajando en la implementación de apoyo, que considera alimentación, arriendo, medicinas, consumos básicos y pañales.

Alguien tiene que hacerlo y, si nadie lo hace, lo haremos nosotros. No tienen capa ni antifaz, aunque a alguno se le ha visto con mascarilla debido a la contingencia. Pero sí ante la emergencia sanitaria han demostrado criterio, sensibilidad, responsabilidad y atribuciones. En base a lo anterior el alcalde Claudio Radonich y los concejales de Punta Arenas han venido trabajando en implementar ayudas sociales para familias que esperan hacer efectivas a partir de los próximos días, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso de inscripción, evaluación y selección.

Para lograr los recursos, cerca de 600 millones de pesos, los ediles con el apoyo de los jefes de servicios han recurrido a ajustes presupuestarios, priorizando y apelando a la buena voluntad de algunas entidades que han visto postergados sus beneficios para enfrentar la emergencia que ya no sólo es sanitaria.

Para la concejala Daniela Panicucci lo importante ahora es flexibilizar el proceso de selección “porque no podemos a las familias exigirles tantos papeles para acreditar su situación, considerando las limitantes propias de la cuarentena y porque algunos ni siquiera tienen para imprimir. Debemos ser rigurosos pero flexibles y, por sobre, todo responsables, entendiendo que los recursos siempre son escasos y que necesitamos llegar al máximo de personas”.

La edil agrega que, a diferencia de otras instancias, esta ayuda también está destinada a la llamada clase media, “porque hay mucha gente del transporte, trabajadores de aseo y de otros rubros que están siendo fuertemente golpeados por el momento económico que se vive hoy. Ellos y sus familias también necesitan ser apoyados”.

Trabajadores municipales

Radonich, por otra parte, apela a la buena voluntad de los trabajadores municipales para sumarse a esta verdadera campaña en favor de las familias magallánicas. “El llamado es a todos los funcionarios que quieran unirse como voluntarios, para rearmar una gran oficina de asistencia social, cambiando la modalidad de trabajo, con muchas horas de dedicación e intentando, sabiendo que los recursos siempre escasean, entregar la mayor y más equitativa cobertura a las familias que lo necesitan”.

Detalles de cómo se desarrollará el proceso se entregarán a la brevedad, adelantándose que la cobertura considera cinco ítem: alimentación, arriendo, medicina, consumos y pañales (tanto para adultos como para niños).

Críticas al gobierno regional

Alguien tiene que hacerlo, claro, ¿y el gobierno regional? Aquella fue la pregunta que tuvo como respuesta un malestar casi generalizado al interior del Concejo Municipal, al abordarse el tema de la ayuda en que trabajan los ediles para las familias de Punta Arenas.

La concejala Verónica Aguilar dijo que resulta lamentable que mientras el municipio, con todas las limitantes de recursos que tiene, esté llevando adelante una tarea que debería ser asumida o compartida por el gobierno regional. “Ha pasado un mes desde que comenzó esto y lamentablemente ¡no nos sirve un gobierno que sólo entregue estadísticas y hable por streaming! Porque lo que se ha logrado ha sido por la presión del Core”, enfatizó la edil.

Tras esto le solicitó al alcalde Claudio Radonich dar a conocer las conclusiones de los encuentros que ha sostenido con el intendente José Fernández y otras autoridades del gobierno regional. Al respecto, el jefe comunal señaló: “Puedo decir que no hay una bajada concreta a nivel local en cuanto a ayuda social directa, algo que también planteé a nivel de subsecretaría. Es un tema que he compartido a nivel formal e informal, y lo digo para que no crean que aquí digo una cosa y allá otra”.

Para su colega Mauricio Bahamondes la razón de no contar con ayuda por parte del gobierno regional se sustenta “en que no dice nada porque no entiende nada, porque mientras nosotros seguimos modificando recursos y pensando en ayuda, del otro lado ni siquiera hay respuestas”.

Quien tuvo una opinión contraria fue el concejal Alejandro Soler, para quien “las críticas contra el gobierno regional son infundadas”.