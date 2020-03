Cerrarán Mercado Municipal, Centro Artesanal y suspenden comercio ambulante

Debido a la emergencia sanitaria el municipio de Punta Arenas resolvió tomar medidas para evitar la aglomeración de personas en recintos. Entre ellas, destaca la prohibición del comercio ambulante por 15 días, el cierre temporal a partir de hoy del Paradero Mina Loreto, la suspensión de la atención en la Oficina de Registro Social de Hogares, el cierre del Centro Artesanal y del Mercado Municipal, este último desde mañana.

Estos dos últimos establecimientos son los que se han visto más afectados por situación actual. La falta de clientes ha obligado a varios locales a cerrar mucho antes de esta medida, aunque algunos seguían funcionando hasta ayer. Una de las afectadas por el cierre del Mercado es Elizabeth Andrade, dueña de uno de los pocos lugares que siguen abiertos. Para ella es muy difícil seguir trabajando en este escenario, pero pueden dejar de hacerlo. “Lamentablemente si nosotros no trabajamos no producimos. Tampoco sabemos qué va a pasar ahora si no tenemos para pagar el arriendo de local porque simplemente no se puede. Queremos pedir que por favor nos ayuden para evitar este tipo de gastos que ningún comerciante va a poder cumplir”, señala.

En el Centro Artesanal la situación era bastante similar. Valeska González, quien mantiene su puesto abierto señaló: “Si no estoy acá no tengo de que vivir. No tenía otra opción que seguir trabajando hasta ahora”.