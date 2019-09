Cervecería Austral crea marca para conmemorar los 500 años del estrecho de Magallanes

En el marco de la conmemoración de los 500 años de la primera circunnavegación a la Tierra, la cervecería más antigua en funcionamiento en Chile y símbolo de orgullo en la Región de Magallanes, se une a esta celebración con una edición especial y limitada de su cerveza: Austral 1520.

El municipio de Punta Arenas fue quien invitó a dicha empresa a ser parte de las activaciones que festejan este aniversario, y la reconocida marca no quiso quedarse afuera. Para el alcalde Claudio Radonich, esta celebración es importante debido a que son los “actores principales del primer acto de globalización”.

“Hoy nos estamos preparando para que el próximo año los ojos del mundo estén en nuestra región. Como anfitriones de esta conmemoración estamos invitando a todos, desde el sur del mundo, a que sean partícipes de este hito”, expresó el alcalde.

Asimismo destacó la participación de Cervecería Austral y CCU porque es una de las empresas en actual funcionamiento más antigua de la zona y también en Chile. “Para nosotros es un orgullo y sobre todo tener una cerveza embajadora de esta conmemoración, la que tendrá vitrina en todo Chile. Aquí no sólo hablamos de un producto de gran calidad, sino que hecho cien por ciento en nuestra ciudad”, agregó.

Después de todo, son más de 120 años entregando el sabor de la Patagonia a los amantes de la cerveza y hoy quieren seguir haciendo historia, pero no solo por ser los más australes de la región sino por vivir juntos una experiencia que quedará en la historia.

“1520” es el nombre de la cerveza que Cervecería Austral eligió para conmemorar esta ocasión. Una producción lager sin filtrar y envasada en una botella de 500cc, la que a diferencia de otros productos en circulación, viene serigrafiada en su botella y destaca la palabra Patagonia en la presentación, como homenaje a la zona sur de Chile.

Para el subgerente de Marketing de Austral, Eugenio Arriagada, la idea de esta cerveza es conmemorar junto a los habitantes de Punta Arenas este importante hito para Chile. Y aunque se trata de una edición limitada, no descarta dejarla por más tiempo en venta.

“Estamos comprometidos con la región que nos alberga hace tanto tiempo y por lo mismo apoyamos campañas de interés como “Tu Mejor Huella para el Paine”, planes de reforestación junto a Fundación Reforestemos, instalación de campañas para el reciclaje de vidrio junto a Cristalerías Chile, entre otras cosas como una forma de conectar con el origen desde donde nacen nuestras cervezas”, expresa Arriagada.

La ceremonia de lanzamiento de la cerveza Austral «1520» se realizó a bordo del crucero regional Stella Australis, en el muelle Arturo Prat, de Punta Arenas.

