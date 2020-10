Cesfam Mateo Bencur entregó medallas de reconocimiento en su 28º aniversario

Un aniversario diferente, que dio cuenta de los tiempos de pandemia y de las restricciones que se han implementado en Punta Arenas, vivió el Cesfam Mateo Bencur en sus 28 años al servicio de la comunidad. En medio de tiempos difíciles y del desgaste propio de trabajar en la primera línea por casi siete meses, es que se reconoció a todos los funcionarios con una medalla por el trabajo realizado.

La enfermera que lidera el Cesfam Mateo Bencur, María Soledad Araneda, reconoció la labor que han desempeñado los funcionarios desde marzo pasado, donde se han superado momentos muy difíciles y cada uno ha puesto lo mejor de sí mismo, incluso más allá de lo que les corresponde para dar una buena atención.

La funcionaria administrativa del Cesfam Mateo Bencur, Yoseline Chandía explica que “aunque hay días que por la carga laboral ni siquiera nos vemos, sabemos que cada uno está en su lugar haciendo lo mejor posible para poder dar respuesta a las demandas de nuestros usuarios, porque cada uno es parte valiosa e indispensable”.

Considera que una de las ventajas que tiene su puesto de trabajo es el contacto diario con gran parte de los funcionarios. “Fue así como me di cuenta del agotamiento que existe, un cansancio obvio y entendible por la situación actual. Pero a pesar de todo, me parecía necesario hacer un estímulo a la labor realizada, el cual tenía que lograr generar un impulso para seguir la lucha en primera línea, un reconocimiento a los que estamos exponiéndonos a diario, sin importar condición contractual, profesión, ni antigüedad”, comentó.

Fue así como surgió la idea de entregar una medalla de reconocimiento, justo en el marco del 28º aniversario del Cesfam Mateo Bencur.

“Hoy más que nunca todos somos uno, donde yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo, donde las fortalezas están en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes. Eso es un equipo y al que orgullosamente pertenezco”, dijo.