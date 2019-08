Jaime Vásquez y muerte de Andrés Pivcevic: “Chile tiene la delantera en conectividad aérea a la Antártica y eso ha sido gracias a la empresa Dap”

– Los funerales del gerente general de la firma aérea regional tendrán lugar al mediodía de este domingo, luego de un responso a las 11 horas en el templo Catedral.

“Sabíamos de su delicado estado de salud pero confiábamos en que podía salir adelante. Sin embargo, no fue así, te vamos a echar mucho de menos”, expresó con un sentimiento de profunda nostalgia el presidente del directorio de Antarctica XXI, Jaime Vásquez, ello luego de enterarse de la partida de su entrañable amigo, Andrés Pivcevic Rajcevic, máximo directivo del Grupo Dap quien falleció este viernes a los 72 años, producto de una enfermedad frente a la cual dio una larga lucha.

En conversación con El Magallanes, Vásquez destacó que la de ambos llegó a ser una gran relación de amistad, la que por más de 20 años estuvo aparejada del ímpetu empresarial con la que se dieron a la conquista de la conectividad de Magallanes con la Antártica desde una perspectiva diferente y audaz: el turismo. “Si bien Dap ya hacía vuelos hacia el continente blanco, su foco era brindar soporte logístico y servicios. Por nuestra parte, como buscábamos impulsar la parte turística hacia ese rincón del mundo a través de Aero-Cruceros, nos era necesario contar con un material de vuelo para llevar unos 50 pasajeros. Ante eso, Andrés recogió el guante de inmediato, asumió el reto y en prácticamente un año apareció en la región con una nave que cumplía perfectamente con las condiciones que requeríamos para realizar la travesía. A partir de ese momento no hemos parado y han transcurrido 17 años siendo socios, concretando el traslado de visitantes desde Punta Arenas hasta la Base Presidente Eduardo Frei Montalva -en la isla Rey Jorge-, donde los espera un barco que completa el periplo para luego volver, evitando de este modo la navegación en el mar de Drake. Desde aquel inicio, vemos una flota de aviones a reacción que cumple con creces nuestras necesidades y estamos más que contentos por el servicio que nos han prestado”.

Por cierto, para el timonel de Antarctica XXI, la apuesta que decidió respaldar Dap no es más que el reflejo de la gran calidad humana de Pivcevic. “Fue un desafío que no lo habría tomado cualquiera. De hecho, en principio el resto de la gente no creía en nuestro proyecto, pero Andrés se entusiasmó con la idea y fue socio nuestro como Aerovías Dap. En esto quiero resaltar que Chile tiene la delantera en conectividad aérea a la Antártica y eso ha sido gracias a su empresa. Definitivamente, el contar con este nivel de emprendimiento es una señal muy potente para Magallanes. Sé que seguiremos creciendo juntos, ahora de la mano de Nicolás -hijo de Andrés-, quien es director de Antarctica XXI, un gran hombre que tiene la virtud de ser fiel representante y exponente de las características y cualidades de su padre”, dijo.

Por su parte, el director nacional del Instituto Antártico Chileno (Inach), Marcelo Leppe Cartes, remarcó aún más el valor profesional y humano de Andrés Pivcevic. “Recién estoy digiriendo esta terrible noticia. Era una persona muy presente, un enorme líder. De hecho, en los últimos años es cuando más hemos podido dimensionar el alcance de sus iniciativas a nivel nacional e internacional, más aún en lo que tiene que ver con ser un puntal para que Punta Arenas sea cada vez más reconocida como puerta de entrada a la Antártica. Esto es producto de la labor que desarrolló en Dap, liderando evacuaciones aéreas privadas y proveyendo servicios logísticos para el turismo hacia esa zona”.

Asimismo, Leppe dio realce al hecho de que el empresario aéreo siempre se caracterizó por tener un bajo perfil en su accionar. “Por ejemplo, poca gente lo sabe, pero casi todos los congresos grandes que me ha tocado organizar, tuvieron el patrocinio de Dap y eso gracias a las gestiones particulares que llevó a cabo don Andrés. En ese sentido, lo hizo sin esperar nada en retribución y siempre conectado con iniciativas que favorecían a jóvenes investigadores de Chile, para ayudar a que pudieran asistir a los eventos. Quienes lo conocimos, sabemos la tremenda cualidad humana que lo caracterizó, lo recordaremos como alguien muy amigo de sus amigos y amante de su familia. Sin duda, nos deja un gran legado personal que plasmó en la filosofía de trabajo que tenía en su empresa”.

Este sábado las muestras de cariño a la familia de Andrés Pivcevic Rajcevic no cesaron. Hasta el templo Catedral donde es velado, se acercaron referentes de los más diversos ámbitos del quehacer regional, entre ellos el director regional de ProChile, Claudio Villarroel Buxton. “Lamento profundamente su fallecimiento, es algo impactante, realmente un golpe duro. Gracias a su capacidad, Dap ha sido precursora en todo el tema aéreo regional y conseguido un fuerte vínculo con la Antártica. Con nosotros ha existido un nexo desde hace varios años, lo que valoramos enormemente, porque es una empresa punta de lanza cuando se trata de buscar mantener las 22 operaciones que mantenemos con distintos países en ese continente. En el último año y medio hemos llevado a cabo en conjunto una mesa logística que ha permitido visibilizar con más fuerza a nuestra ciudad como puerta de entrada a la Antártica y si en ello alguna empresa ha sido la impulsora, esa es Dap. A fines de julio estuvimos con ellos en la XXXI Reunión Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (Comnap) foro que se realizó en Bulgaria. La importancia de la empresa en ese encuentro, es que tiene la vicepresidencia del cluster de empresas que conforma la Antarctic Punta Arenas Logistics (A-PAL)”.

“Los hombres buenos son siempre revolucionarios y tú lo sabías”, expresó el Partido Comunista de Chile, a través de su Comité Regional Magallanes, como una forma de representar sus más sinceras condolencias a la familia de Andrés Pivcevic.

A través de una declaración pública, plantearon diversos pensamientos, entre los que destacan: “Ha partido un amigo de nuestro Partido, un soñador, un creador. Ser humano solidario, que en la hora más negra de la patria, siempre fue capaz de involucrarse y actuar en favor de los perseguidos por la dictadura”.

Los funerales tendrán lugar al mediodía de este domingo, luego de un responso a las 11 horas en el templo Catedral.