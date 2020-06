Chilenos en la Antártica, el privilegio de estar libres del coronavirus

Una mirada y vivencia distintas respecto del coronavirus son las que tienen chilenos que viven en el único continente libre de la pandemia: la Antártica.

Desde allá han mantenido especial preocupación por sus familias distribuidas en el país. No usan mascarillas y ven a la distancia cómo este año no hay un contacto de cercanía con las otras bases extranjeras cuyas dotaciones mantienen un confinamiento preventivo y no salen a recorrer otras estaciones en el sector de las islas Shetland del Sur, a 1.240 kilómetros.

El comandante de la base O’Higgins del Ejército, mayor Fernando Inostroza, señala que están preocupados por sus familias y que se sienten privilegiados al estar en el único continente del planeta libre de la pandemia.

“Igual ha sido un tema complejo y que está fuera de lo que uno tenía previsto al venir a vivir por un año a la Antártica. Desde acá nos preocupamos de darle fuerza a nuestras familias que están viviendo esta emergencia”, señala desde la base bajo un día de leve nevada y una temperatura de cuatro grados bajo cero.

“Casi no existe la posibilidad de riesgo que a estas alturas del año llegue el coronavirus por acá”, recalca el comandante de la base O’Higgins donde hay 21 efectivos del Ejército destinados hasta fines de año.

Desde la Gobernación Marítima Antártica en isla Rey Jorge (bahía Fildes), el gobernador marítimo capitán de fragata Alejandro Valenzuela, admite que se invirtieron los roles con esta pandemia porque antes quienes vivían en la Antártica sentían el aislamiento y sus familias los contenían, pero ahora son ellos quienes están alentando a sus familias a enfrentar las cuarentenas.

“Aunque acá no hay pandemia, igualmente hemos visto que todas las bases cerraron sus puertas y no hay esa convivencia de apoyo mutuo como era antes. Los uruguayos, los chinos y coreanos están confinados en sus bases, al igual que los rusos que están cerca de nosotros”, señala Valenzuela.

También se han adoptado protocolos sanitarios cuando hay operaciones de abastecimiento como ocurrió esta semana cuando recaló el buque patrullero “Fuentealba”, donde se cubrieron con mascarillas para recibir la carga aún cuando no hubo mayor contacto con la tripulación que se mantuvo a bordo.