«Chispa» Haro, ex jugador de básquetbol que también sobresalió en la pesca, el truco y el billar

Hernán Haro Andrade Campeón de Chile en cinco oportunidades defendiendo a Punta Arenas en distintas series, en la década del 70, se convirtió en socio del Club Pesca y Caza, al que considera su segundo hogar

Hernán Haro Andrade nació el 28 de abril de 1958, en Castro, Chiloé, pero con menos de un año llegó a Punta Arenas junto a sus padres, Delfín Haro y Ercinda Andrade. Siendo un niño comenzó a destacar en el básquetbol, mientras cursaba la enseñanza básica, primero en la antigua Escuela Yugoeslavia (actual Croacia) donde tuvo como profesor a “Popeye” Cárdenas y después en la Escuela Arturo Prat. “Ahí conocí al profesor José Sánchez Oyarzún, que dirigía a las series menores de Audax Italiano. Después en la enseñanza media seguí en el Insuco, de primero básico a quinto, como era en esos años y salí egresado de la especialidad de Contabilidad”.

En 1975, en cuarto medio fue elegido como el mejor de la especialidad de Contabilidad, por el promedio, y el Premio a la Excelencia, en la que los profesores escogen al estudiante por su promedio y por el perfil de la especialidad, además de representar de buena manera al establecimiento.

Tras ello, estudió dos años Pedagogía en Matemática en la Universidad Técnica del Estado, actual Umag. “En paralelo seguí jugando, en total, fueron 25 años, desde 1969 hasta 1992. En cuanto a su palmarés en el básquetbol, destaca que fue seleccionado de Magallanes durante veinte años, conquistó seis títulos con las series menores de Audax y cuatro seguidos en la serie adulta. Además, fue campeón tres veces con el Club Deportivo Chile y otras tres con la Umag.

En su historia con la selección de Punta Arenas, formó parte de los planteles campeones que ganaron las copas de 1970 en Chuquicamata (mini); Punta Arenas 1972 en infantiles y 1976 (juvenil), Temuco (intermedia) 1974 y Puerto Montt, en 1975, también juvenil. “El campeonato de 1976 hay mucha gente que lo recuerda porque fue el último que ganamos y el quinto consecutivo en que era campeón juvenil (Parral, San Bernardo, Ancud, Puerto Montt y Punta Arenas). Esa vez nos nominaron a la preselección chilena junto a Patricio ‘Pachy’ Yáñez que se fue al Instituto Nacional Barros Arana y nosotros, con el ‘Pato’ Vergara y Carlos Simeone también teníamos que irnos, pero yo por lo menos, decidí no ir porque era mi último año, en un liceo técnico-profesional, tenía que hacer una tesis, examen de grado y era complicado irme”.

Por ello siguió jugando en Punta Arenas, donde también destacó como campeón en lanzamiento de triples. “Se hacían cuadrangulares, torneos, y en el entretiempo, lanzamiento de tiros libres y como era bastante bueno, me pedían que representara al equipo y después, aparecieron los triples, en la última etapa, entonces sin querer, llegué a ganar en tres oportunidades”.

Además de los títulos, fue elegido en 1974 como el jugador del año; en 1976 como mejor jugador de la serie juvenil; en 1977 y 1978, máximo anotador en la serie de honor, y en 1979, fue distinguido como el jugador más correcto. Por su trayectoria, en 2003 fue premiado por el Colegio Miguel de Cervantes.

Hubo un paréntesis en 1977 y 1978, en la que incursionó en el hándbol, defendiendo a la Universidad Técnica del Estado, donde fue máximo goleador y mejor deportista, en estos campeonatos que se realizaban en el gimnasio del regimiento Pudeto.

En las canchas, se le conoció con el apodo de “Chispa”. “Fue Renato Torres el que me puso el sobrenombre, porque yo siempre andaba con tallas y chistes. Entonces dijo ‘este tiene mucha chispa’ y así quedé”.

Su adiós fue sin dramas. “Me retiré por una lesión en la columna, un lumbociático que aún me acompaña y después de jugar tantos años, decidí ir dejándolo hasta que un día no fui más al gimnasio. Me fueron a buscar muchas veces, pero sabía que no podía volver, además que estaba trabajando, con esposa, hijos, no es lo mismo lesionarse cuando uno tiene esas responsabilidades. Fui entrenador de la rama femenina de la Universidad de Magallanes, donde estuve cuatro años, de los cuales, en tres ganamos el título”, resume Haro.

A principios de 1993, comenzó a trabajar en el Instituto Superior de Comercio, donde permanece hasta hoy, donde se desempeña en la parte informática y haciendo clases de Contabilidad a los terceros medios. “Entré por el director de ese tiempo, Hugo Villegas, que era árbitro y un día me dijo que necesitaba a alguien que enseñara básquetbol en el Insuco y que además, supiera de Contabilidad. Tuve 15 horas de Contabilidad y 15 de básquetbol, pero fueron cuatro, cinco años, pero no se pudo avanzar mucho”.

En los ríos de Magallanes

Mientras jugaba básquetbol en su preadolescencia, Hernán Haro descubrió otra actividad que terminó siendo su pasión: la pesca deportiva. “Mi papá entró el año anterior al Club Pesca y Caza y como me gustaba la pesca, me llevó un par de veces, y así partió la cosa. En ese tiempo había un montón de gente que ayudaba, te prestaba implementos, te enseñaba cómo se pescaba”, cuenta Haro, que con 13 años se inscribió como socio.

Con el tiempo fue incorporando esta disciplina a sus actividades habituales. “Hubo un tiempo en que jugué básquetbol, pescaba y jugaba billar y tuve la suerte de que en todo me iba bien. Estuve más de veinte años compitiendo en la pesca, había mucho más socios, tres series, en cada una, los primeros cuatro representaban al club en los campeonatos nacionales, internacionales, que por lo general, eran en el Río Serrano. Siempre fui buen pescador, pero de a poco uno va ‘colgando la caña’, pero siempre ligado al club, que es mi segundo hogar”.

Sin embargo, entre 1999 y 2000 sufrió el Síndrome de Guillain-Barré que le dejó con alguna secuelas. Pese a ello, “todavía voy a Penitente y Morro Chico, con la ayuda de una silla, lanzo un poco, pero ya pasó la etapa en que uno salía y competía cinco días seguidos. Ahora en el club estoy más dedicado a actividades administrativas, aunque siempre fui director, ayudante, secretario. Tuve el privilegio de conocer a los fundadores del club, con quienes crecí y aprendí un montón”.

Reconoce sí que la participación ha bajado bastante, porque en la ciudad hay mucha más distracción. “Tecnología, internet, celular los jóvenes tienen un abanico más amplio de meterse en otras cosas, más que disfrutar de la naturaleza”. También reconoce que actualmente hay muchos ríos a los que no se puede entrar, porque son privados, y en el caso de Río Grande, el dydymo ha conspirado contra la pesca deportiva.

También en el billar y el truco

Otra disciplina en la que destacó Hernán Haro fue el billar, que desarrolló en forma paralela al básquetbol y la pesca. “Todavía juego, pero ya de manera recreativa. Yo sobresalí en el billar de carambola libre, que en ese tiempo se jugaba bastante y aprendí hasta llegar a jugar en la serie de honor”. En 1985 hizo noticia por establecer un récord de 250 carambolas en 26 entradas, “es decir, en 26 tiros, lo que da un promedio de 9 y tanto, o sea, quiere decir que en cada tiro yo hacía 10 carambolas”, recuerda sobre esos campeonatos en la Sociedad de Empleados de Magallanes.

Pero también supo de éxitos en el popular juego del truco. “A quien tú le preguntes, es campeón de truco. Todos somos buenos para el truco, como es bien mentiroso, y yo tuve la suerte de tener un compañero bastante bueno, Fernando Bracho, en campeonatos de Magallanes, también en la Sociedad de Empleados. Y tuvimos la suerte de ganar un par de campeonatos, uno de sextos también, con Alejandro Sgombich, representando al club”.

Hernán Haro se casó con Celinda Díaz y tuvo dos hijas: Daniela Paz, destacada bióloga marina y que acaba de convertirlo en abuelo de Elena, de dos meses; y Camila Rocío, profesora. “A ellas por seguirme a mí, les gustó la flora, la fauna, disfrutar la naturaleza, digo yo, independiente que pescaran o no, respirar al lado de un río. Daniela Paz tenía su equipo, le gustaba salir conmigo, pero no era fanática. Camila menos y mi señora, aplaudía nomás. Ella es profesora de Matemática y Estadística”.

A modo de conclusión, Hernán Haro Andrade resalta, en particular, haber vivido lo que él llama “la época gloriosa del básquetbol”. “Entre el 76 y 86 jugando con gimnasio lleno, con diez equipos, donde no se sabía quién iba a ganar el fin de semana. Magallanes, Cruz Azul, Audax, Sokol, Español, la Ute, Progreso, El Chile. Tuve el privilegio de jugar a estadio lleno, con entradas agotadas el viernes, y le dimos una gran alegría a la afición magallánica, cuando ganábamos los campeonatos nacionales. Han pasado cuarenta y tantos años y hay gente que se acuerda de esos campeonatos, que quedaron en la memoria”, finalizó.