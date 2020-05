Chofer de colectivo creó una barrera plástica para proteger a sus pasajeros

Apenas levantada la cuarentena, se notó el aumento de movimiento de personas en las calles de Punta Arenas. Con ello, el transporte público volvió a respirar con un poco más de alivio después de que en abril las cifras de pasajeros bajaran a sus niveles mínimos. Y si bien hubo una disminución en la afluencia de taxis colectivos, éstos siguieron atentos a encontrar a alguna persona para trasladarla a su hogar.

Con esta “nueva normalidad” o “retorno seguro” como ha llamado el gobierno a este nuevo escenario post cuarentena, es seguro que habrá más gente en las calles, por lo que es necesario adecuar el negocio con nuevas medidas de precaución. Es lo que realizó Luis Gómez Levín, chofer de colectivo de la línea 801, que para proteger tanto a los pasajeros como a su persona construyó una separación en el vehículo.

“Conversando en mi familia, vimos cómo podíamos realizar algo que me dejara aislado de los tres pasajeros de atrás. La manera más fácil era poner un nylon transparente, grueso, con soportes de tubos de PVC de electricidad y con pistolas de calor le dimos la forma que correspondía. El nylon no lo quisimos pegar, porque era mejor con un sistema de abrazadera o atornillado. El auto tiene la capacidad para poder implementarlo, aunque también se puede adaptar a otros, porque es una manera rápida, fácil y que nos llevó casi tres horas de trabajo”, detalló el chofer.

Gómez aún está viendo la posibilidad de colocar una protección similar en la parte delantera, para separar su puesto del pasajero. “En España y otros países están utilizando este sistema. Con mi hermano hicimos una adaptación criolla”.

Esta idea ha sido observada con interés por otros compañeros suyos, aunque él bromea que “la tengo patentada, pero les explico cómo adaptarla a cada vehículo. Si quieren, se los instalamos, con mi hermano; nos pasan los materiales solamente. Igual está escaseando el nylon, pero esta forma es sencilla”.

Sobre la respuesta que ha obtenido de parte de sus pasajeros, Luis Gómez reconoce que “muchos chocan y preguntan: ‘¿Por dónde le pago?’, así que estoy pensando poner un aviso o indicación con una flechita, pero, al menos, en esta línea los pasajeros están familiarizados con este sistema. Lo han tomado bien, porque es una forma de protegerse”.

Sin embargo, reflexiona sobre cómo desarrollar su actividad en esta pandemia. “Hasta ahora no ha salido ninguna restricción sobre cuántos pasajeros podemos llevar y ojalá entremos en razón, ponernos una mano en el corazón y decir que estamos haciendo mal al salir, sabiendo que no podemos. Yo he salido todos los días a trabajar y veo que anda demasiado auto y gente circulando por las calles, especialmente, una desesperación por ir al supermercado y hacer filas, en los bancos también, y ahí es donde se producen los focos infecciosos, porque la gente tampoco tiene el resguardo de permanecer alejado un metro y medio, sino que está encima”.

Pese a que ve gran cantidad de gente circulando, reconoce que el negocio estuvo muy bajo. “Yo salí hoy (el jueves) a las 7 y media de la mañana y hasta el mediodía llevo solamente cinco lucas. Me alcanza el día solamente para comer. Hay chóferes que tienen jefes conscientes y están trabajando a medias, y hay otros que entregaron sus autos porque no pueden trabajar simplemente y eso produjo una cesantía tremenda. Yo, que ando todo el día hasta las 18 horas, hago 10 mil pesos, pero el desgaste de máquina, neumáticos, aceite, es tremendo, y tengo que comer. Me van a quedar cinco lucas y, más encima, pago arriendo, así que tengo que ingeniármelas”, reconoció Gómez, que lleva manejando colectivos desde la década del ’90.

En el último tiempo, ha vivido situaciones complicadas, como choques que lo han llevado a juicios, que ha ganado, “pero que nunca me han pagado. Tengo el caso de un caballero, que era el notario de Porvenir y que me causó un daño tremendo. A la fecha, me debe 8-9 millones y no me ha pagado ni uno, ganándole en el juzgado y la Corte de Apelaciones, así que he tenido que vérmelas como sea, siempre con mi autito, saliendo adelante tranquila y honradamente”, finalizó el chofer de la línea 801.