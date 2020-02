Choferes de buses de locomoción reclaman que no están las condiciones mínimas para trabajar

Esta semana un bus de Vía Austral provocó un accidente que dejó cinco lesionados, debido a una falla que habría experimentado su sistema de frenos. La empresa debía ceder el contrato de licitación del transporte mayor el año pasado a la operadora británica Ascendal, sin embargo esto aún no ocurre.

El desperfecto de esta máquina y su posterior consecuencia es la punta del icerberg de los problemas que arrastra la empresa, de acuerdo a lo informado por el Sindicato de Choferes Profesionales de Vía Austral. Su presidente, Jorge Bustamante, afirma que: “no nos están dando las garantías mínimas para trabajar. Estamos buscando soluciones hace más de un año y todavía no hemos tenido respuesta”. A él se le suma el presidente del comité partidario de la empresa, Sergio Ochoa. Para él, una situación como la que pasó esta semana puede volver a ocurrir en cualquier momento. “Ya llegamos a marzo y no tenemos nada nuevo. Un accidente así puede pasar en cualquier parte y provocar algo peor. Lamentablemente la gente culpa al chofer de esto, pero nosotros no tenemos opción. Hay que seguir trabajando aunque el bus esté malo”, afirma Ochoa.

Desde el gobierno regional, remarcan que este es un hecho impresentable y que están trabajando para solucionarlo. “Estamos preocupados para solucionar este problema. Esto no puede volver a pasar”, expresó el seremi de Transportes, Marco Mella.

Otro punto que remarca Ochoa es la cantidad de máquinas funcionando. Según él, en esta época deberían haber 40 vehículos funcionando en la calle, pero en sus registros del jueves 27 de febrero, sólo habían 28. Esto se debería a que le empresa ya no estaría dispuesta a desembolsar más recursos en nuevos buses. “En una reunión que tuvimos con el dueño de la empresa nos dijo que no piensa gastar más plata. Entonces qué están esperando para hacer algo”, sentencia el dirigente.

En octubre del año pasado, se anunció en una ceremonia, que incluyó a la ministra de Transportes Gloria Hutt, el traspaso del contrato de licitación a la empresa Ascendal. Pero después de cinco meses todavía no hay nada concreto. A los trabajadores se les aseguró verbalmente que serían transferidos a la nueva empresa, o bien se les haría un finiquito, pero aun así serían contratados por la operadora británica. Javier Cifuentes, secretario del sindicato liderado por Bustamante, aseguró que “supuestamente nos daban una seguridad laboral pero nada ha sido concreto. La autoridad no está haciendo bien las cosas”.

Para el seremi Marco Mella, el gobierno está “trabajando para solucionar el tema del traspaso lo antes posible y que este servicio funcione con la seguridad que corresponde. Aunque hay que recordar que la mayoría de la gente en Punta Arenas se transporta en vehículo particular y sólo el 6 por ciento lo hace en buses”. Esta respuesta fue considerada inaceptable para los sindicatos. Y es que los principales usuarios son adultos mayores quienes deben tener seguridad.