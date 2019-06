Christian Muñoz, presidente regional de Evópoli: “Creo que José Antonio Kast y Acción Republicana están lejos de ser una contribución al pacto”

A las 10,30 horas de ayer en el Servicio Electoral en Santiago, el ex diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast se presentó con las 150 firmas fundadoras de lo que podría ser el nuevo Partido Acción Republicana, con el compromiso de recolectar las firmas restantes en los próximos siete meses. Este controversial movimiento, ha suscitado diversas reacciones en los sectores que conforman la derecha.

Creemos que cada integrante de Chile Vamos es importante, dijo el presidente regional de RN Gabriel Vega. “Nuestro partido ha sido la cuna de distintos movimientos de centro derecha”, enfatizó. “Creo que somos un partido abierto que estamos buscando representar a más personas, desde la derecha dura sin abandonar el centro”.

Añadió que ven con buenos ojos la creación de nuevos referentes de derecha. “Esperemos que tengan la voluntad. Puedan integrar Chile Vamos y no ir por cuenta propia porque lo único que haría sería fragmentar al sector y dividir los resultados”.

Sobre el tema, Fernando Paredes, timonel de la Udi, dijo que Acción Republicana al transformarse en un partido puede ser un complemento que le falta a Chile Vamos para poder hacer más fuerza. “Creo que sería un error si no se integra a la coalición de Chile Vamos”.

Acotó que cualquier aventura fuera de la coalición los condena al fracaso. “Yo estaría totalmente de acuerdo y pienso que debería integrarse a Chile Vamos dentro de condiciones mínimas que deben existir cuando uno pertenece a un conglomerado”. En su opinión, aprovechar la sinergia de Acción Republicana también haría bien a Chile Vamos para enfrentar la próxima candidatura presidencial.

Por su parte, César Cifuentes, presidente regional del Pri, planteó que “el partido que hoy inscribe José Antonio Kast no es rival del Partido Regionalista Independiente (Pri), por el contrario”, en razón de lo cual le deseó toda la suerte del mundo en su conformación. “En cuanto a su ingreso a la coalición no queremos adelantarnos. Cuando se concrete la creación del partido, lo tendremos que analizar en el comité político”, precisando que por ahora lo importante es tener claro que no será un partido opositor ni de su partido ni del gobierno.

Evópoli fue uno de los fundadores del Pacto Chile Vamos en 2015, según sostiene su presidente, Christian Muñoz. “Cuando suscribimos el Pacto lo hicimos bajo ciertas condiciones: el respeto, defender el proyecto político, unidad del sector y debatir y consensuar las diferencias”. Añadió que las puertas no están cerradas para integrarse pero “bajo las condiciones anteriormente señaladas”.

“Creo que José Antonio Kast y Acción Republicana están lejos, en este momento, de ser una contribución al Pacto. Sus declaraciones en contra del gobierno y al oficialismo dan una postura poco amigable y de difícil convivencia como para pensar por ahora en una inclusión. Está en Acción Republicana y su líder JAK, adherir los principios y formas que el pacto exige. Deben centralizar su trabajo en ser un aporte al proyecto político, sumarse al trabajo colectivo y sobre todo tener la vocación de ‘gobernar para todos’”, concluyó Muñoz.