Ciclista italiano pretende recorrer América desde Alaska hasta Puerto Toro

En agosto de 2015 el deportista comenzó la travesía

David Travelli nació en una pequeña localidad de Bérgamo en el norte de Italia y desde pequeño su pasión por la bicicleta y conocer el mundo pedaleando se materializaron en un sueño: recorrer América de extremo a extremo.

Fue así que en agosto de 2015 se trasladó hasta el estado de Alaska, al noroeste de Estados Unidos y emprendió su viaje con destino a la Patagonia chilena, montado en su fiel y silente compañera de dos ruedas, más algunos elementos esenciales para la reparación de su transporte y la alimentación durante el viaje.

Actualmente asegura que ha recorrido más de treinta y tres mil kilómetros, quedando impresionado por la belleza de la Región de Magallanes: “He recorrido muchos países gracias a mi viaje, pero las características que tiene el cielo de esta región, la pureza de su aire y lo variado de sus paisajes me han dejado maravillado”.

Aunque también el nacido en Italia señaló que su visita a Punta Arenas, se debe a la posición estratégica de nuestra ciudad para poder llegar hasta su objetivo final: “Quiero llegar a Ushuaia para después tomar el ferry que conecta esta ciudad con Puerto Williams y desde ahí finalizar este duro viaje hasta Puerto Toro”, agregando que aprovechará esta detención en la capital de Magallanes para aprovisionarse de insumos y tomar un descanso de este “sueño sobre ruedas”.

Esta larga travesía no estuvo exenta de peligrosas situaciones, según relata el deportista europeo “cuando comencé mi viaje en Norteamérica, no estaba muy familiarizado con la fauna de este lugar, así que un día me topé frente a frente con un oso grizzly, un carnívoro de más de dos metros cuando se para en sus dos patas y en ese momento no atiné a nada más que arrancar” agregó el ciclista.

Al igual de lo vivido en el desierto de La Guajira, territorio compartido por Colombia y Venezuela en donde sufrió el robo de dinero e importantes elementos, que lo habían acompañado en el inicio de este viaje: “Esta fue la única situación en la que me sentí inseguro por parte de la población del país que visitaba, ya que durante todo mi recorrido fueron más las manos amigas que me ayudaron, que las que me robaron”, relató el deportista.

Para finalizar, David Travelli confesó que toda la experiencia obtenida en este viaje le sirvió como motivación para plantearse un nuevo desafío, recorrer los cinco continentes pedaleando, por lo que espera el apoyo de la empresa privada para comprar una nueva bicicleta, ya que la actual se encuentra bastante deteriorada.