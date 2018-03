Ciclistas piden que se prioricen avenidas y calles principales en construcción de próximas ciclovías

El pasado 14 de marzo el Departamento de Desarrollo Urbano de la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo (Serviu), realizó la última convocatoria donde se presentó el Plan Maestro de ciclovías para Punta Arenas, el cual pretende sumar 20 kilómetros a los 18 ya existentes. A esta reunión asistieron treinta ciclistas de los cuales la mayoría planteó que se debía comenzar este proyecto de ampliación por las avenidas y calles principales de la ciudad. Además se hizo el lanzamiento de una encuesta a través de Internet que busca la participación de la ciudadanía para definir los nuevos circuitos que comenzarían a construirse en 2019.

Desde dicha repartición sostuvieron que en la última reunión hubo ejes longitudinales, transversales y otros pertenecientes al casco histórico de Punta Arenas. A partir de esto las personas podían ir votando sobre los lugares que se deberían priorizar. Esta encuesta que se lanzó en el Facebook del Serviu Magallanes todavía sigue abierta para que cualquiera pueda votar anónimamente y con sus resultados se pasará a un estudio final, donde se evaluarán los datos obtenidos para realizar el plan de obras que aún no se encuentra definido.

En esta encuesta uno de los resultados que está arrojando hasta ahora es que la mayoría de los ciclistas piensan que debería empezarse por las calles céntricas de la ciudad. En este sentido, aunque aún no hay nada definido, lo primero sería conectar las avenidas principales, como España o Bulnes que son las que atraviesan gran parte de la comuna. Por otro lado, desde el Departamento de Desarrollo Urbano, señalaron que durante la última convocatoria también se conversó sobre la intención de trasladar las ciclovías hacia un costado de las calles, pero esto sería en una etapa siguiente.

Finalmente desde la oficina ministerial declararon que a mitad de año debiese estar el resultado final, luego de un estudio final que lo está llevando a cabo el Minvu, con la colaboración de Cet Austral, Serviu y la Dirección de Tránsito de la municipalidad, los cuales darán el visto bueno para este proyecto. Luego manifestaron que, aunque no tienen una fecha definida, la obra podría empezar a comienzos del 2019.

Ciclistas opinan

sobre el proyecto

“En primer lugar no hay conexión en toda la Avenida Martínez de Aldunate, desde Salvador Allende hasta Pedro Aguirre Cerda, hay un tramo que quisieron hacerlo ciclovía pero no está demarcado como tal. Creo que debería priorizarse también el centro, lo que es calle Chiloé o Hernando de Magallanes, que son las más transitadas” sostuvo Gabriel Gómez, quien vive en la población Archipiélago de Chiloé y se moviliza todos los días en bicicleta.

Por otro lado el ciclista, Claudio Almonacid, planteó que “la calidad de las ciclovías están bastante bien, en algunas partes hay tramos bastante largos y ahora hay que complementarlos con la existencia de más tramos. Por el momento he visto que falta para el lado sur cuando vas por costanera, pasado un poco Avenida Independencia, ya no hay nada”.

Juan Monsalve, trabaja en la Plaza Muñoz Gamero, vendiendo artesanía y se traslada todos los días en bicicleta hasta este lugar. En este sentido el artesano destacó: “al trabajo me vengo en bicicleta para no pagar estacionamiento y creo que los lugares que deberían priorizarse son Avenida España, calle Bories y Hernando de Magallanes, que no tienen ciclovía y uno tiene que andar por la calle, lo cual muchas veces es riesgoso ya que no todos los automovilistas respetan a los ciclistas”.