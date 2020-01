Ciencia más cercana a la ciudadanía abordó Congreso Futuro

En tres grandes temas se dividió la primera jornada del Congreso Futuro, que se inició ayer en Magallanes y continuará hoy en Valparaíso, Biobío y Los Ríos; mañana en el Maule y La Araucanía, el jueves en O’Higgins, y finalizará el viernes en Aysén y nuevamente en la Región de Los Ríos, en lo que respecta a su paso por regiones. Las tres primeras sesiones se realizaron en el Teatro Municipal José Bohr.

“Tecnologías que mejoran nuestras vidas” marcó el inicio del congreso, en la que el doctor de la Escuela de Medicina de la Umag, Marcelo Navarrete introdujo a la física, científica e investigadora canadiense Premio Nobel de Física, Donna Strickland. La segunda sesión se tituló “Contemos historias de ciencias” que contó con las exposiciones de Paulina Rojas y Pablo Ruiz, ambos del Instituto Antártico Chileno, sobre “Arte, ciencia y divulgación científica”; y de la artista Paola Vezzani, “Contar la ciencia desde las artes”. Estas charlas anticiparon la presentación del doctor en Psicología Joe Palca. “Cuando preparaba mi tesis doctoral, me di cuenta que la ciencia no era algo para mí, pero me tocó trabajar en un estudio de televisión, que encontré que era mucho más entretenido salir a la calle, tomar una cámara y hacer reportajes; dentro de esta visión, es más interesante comunicar sobre el mundo científico más que escribirlo”, declaró después sobre la importancia de esta labor de divulgación.

Tras un intermedio, se dio paso a la tercera y última sesión, titulada “Antártica, testigo del tiempo”, que contó con la introducción del director del Inach, Marcelo Leppe, y posteriormente la exposición de la seremi de Ciencias, Pamela Santibáñez “Una máquina del tiempo congelada”, ambas como preámbulo de la charla del doctor en Ciencias de la Tierra, Timothy Naish, que abordó sobre las consecuencias del cambio climático y su impacto a nivel global. “El impacto que está ocurriendo en la Antártica es algo que sucederá con el calentamiento global, habrá medio metro de agua más a fines del siglo y no tenemos que estar asustados, sino que tenemos que entender que si cumplimos lo que nos propone el Acuerdo de París, podremos mantenernos en una línea en que quizás no se van a derretir las capas antárticas y así podremos mantenernos por debajo de los dos grados que se necesitan para seguir subsistiendo”.

Para eso, emplazó a los gobiernos y líderes mundiales, a que “adopten soluciones más grandes para la comunidad. Las nuevas generaciones están más preocupadas de estos temas y ven a las generaciones mayores como parte del problema, por ende, siempre se debe avanzar encontrando soluciones con las personas que están a cargo actualmente en la política”. Al respecto expresó que al mundo le inquieta la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París: “Nos preocupa a los científicos, pero va más por el tamaño de estos países, como Estados Unidos y China, que están siendo parte del problema, al no entender ni comprender que se debe hacer algo, pero lo que sí está ocurriendo en EE.UU. es que los cambios no vienen de parte del Presidente, sino que cada ciudad y estado adopta las medidas del Acuerdo de París para reducir las emisiones de carbono, y lo está logrando”.