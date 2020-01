Cierra sus puertas histórico cabaret “María Teresa” de calle Quillota: municipio no renovó patente de alcoholes

En una nueva sesión del Concejo Municipal de Punta Arenas, uno de los puntos que generó la mayor controversia fue la renovación de patentes de alcoholes. La votación más reñida la representó la licencia para el “La botica de Peteco”, en Armando Sanhueza Nº725, y que fue cuestionada por concejales como Germán Flores, debido a una multa que recibió el negocio por vender alcohol a un menor de edad. En esa ocasión, se llegó a un acuerdo para que los propietarios del establecimiento donaran el dinero de la multa a las Jornadas por la Rehabilitación, pero de todas maneras, quedaron con “tarjeta amarilla”.

Tras un empate, hubo que pedir una sesión extraordinaria para tratar el punto, la que se desarrolló a contar de las 17,30 horas. Ahí aprobaron el otorgamiento de esta patente los ediles Alicia Stipicic, Mauricio Bahamondes y el alcalde Claudio Radonich; en contra votaron Alejandro Soler, Germán Flores y Arturo Díaz, mientras que Verónica Aguilar y Daniela Panicucci se abstuvieron. Esta nueva igualdad significaba que definía el voto del alcalde, por lo que finalmente, “La Botica de Peteco” podrá seguir atendiendo a su sedienta clientela.

No podrán decir lo mismo en el Night Club María Teresa, ubicado en Quillota, entre Mejicana y Croacia. Solamente el alcalde votó a favor de renovar la licencia a este local, que se convirtió en un clásico de la bohemia magallánica, ya que incluso, circula como mito que el recordado director de teatro Andrés Pérez Araya, se inspiró en este burdel para crear su clásica obra “La negra Ester”. Sin embargo, también estaba en la mira de los concejales, por las reiteradas quejas de vecinos del sector y de la comunidad educativa de la Escuela Croacia, debido a que funcionaba fuera de horario establecido (pasadas las 5 de la madrugada) y continuaba expendiendo bebidas alcohólicas hasta bien entrada la mañana. Estos últimos incumplimientos inclinaron la balanza hacia el voto negativo de los concejales Arturo Díaz, Mauricio Bahamondes, Germán Flores, Verónica Aguilar y Alicia Stipicic, mientras que Alejandro Soler y Daniela Panicucci se abstuvieron, por lo que este cabaret no podrá funcionar a partir de febrero.

Dineros para la Cormupa y deporte

En la sesión también se aprobaron fondos para la Corporación Municipal, correspondientes a $710 millones a educación y $400 millones a salud. Asimismo, se obtuvo el visto bueno para entregar un aporte de 100 millones de pesos a la Fundación de Deportes del municipio, acordándose que pueda dar un apoyo al campeonato nacional de fútbol amateur, que se realizará en febrero.

Cultura con retraso

Un tema que finalmente no quedó zanjado en el Concejo Municipal tiene relación con los fondos para la cultura, debido a que se pedían 551 millones de pesos, de los cuales 360 corresponden a actividades de la Invernada (Carnaval de invierno y Festival Folclórico en la Patagonia). Sin embargo, la ausencia de los ediles Alejandro Soler y Daniela Panicucci en la reunión de la Comisión de Cultura, hizo que se abstuvieran de votar. La situación molestó al alcalde Radonich, pues “esos temas técnicos, en detalle se ven en la comisión, y lo que vimos es que no hubo pronunciamiento sobre este tema que es importante, porque incluye todo el dinero de las Invernadas. El 60% son actividades de invierno, pero este año lo hará la Fundación de Cultura, por un tema de costos, para que no se gaste mucho dinero en productoras, que fue el origen de la Fundación”.

De esta manera regirá la propuesta presentada por el alcalde, que entra en vigor a partir del 5 de febrero. Esto impedirá que el municipio pueda realizar algunas de las actividades culturales que tenía planificadas para lo que resta de enero. “Estaba prevista una al menos, porque cuando uno habla con artistas, que tienen que viajar en determinada fecha, hay que pagarle antes y te exige una parte importante del pago; hay que comprar los pasajes, si se requiere un tipo de escenografía especial, entonces hay una lógica de desarrollo de estas cosas que lamentablemente no fueron tomadas en consideración, por lo tanto, se retrasan las actividades culturales en veinte días”.