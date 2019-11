Círculo de Carabineros en Retiro: “El respeto a Carabineros se perdió hace mucho tiempo”

Javier Pérez Olate, presidente de la organización que agrupa a ex uniformados, hizo eco al llamado del Presidente Piñera a incorporar a funcionarios acogidos a retiro, pero advirtió que la violencia en todo el país tiene un solo nombre: “vandalismo”.

El Presidente Sebastián Piñera anunció la incorporación de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones acogidos a retiro, con la finalidad de apoyar la disminuida dotación policial a lo largo del territorio nacional.

Y a nivel local no fue la excepción, ya que el jefe de zona de la policía uniformada, el general Roberto Machucha, confirmó ayer que ya llegó la directriz desde Santiago: “Ya recibimos la aclaración desde el nivel central y serán funcionarios acogidos a retiro en enero de 2018”.

Además, el general Machuca aclaró que la selección de los funcionarios será “los que reúnan las características, como su hoja de vida, van a ser considerados”.

Ante este escenario, el presidente del directorio del Círculo de Carabineros en Retiro de Punta Arenas, Javier Pérez Olate, dijo que “para nosotros esto es bueno, porque demuestra que la dotación está disminuida y está sobrepasada por los hechos vandálicos que no cuadran en una manifestación normal”.

El ex uniformado recalcó que “esto se hará efectivo, porque es una disposición del Presidente de la República y me imagino que entrarán con un sueldo independiente de lo que ya reciben”.

Según el parecer de Pérez Olate, “el personal que reincorporen los ubicarán en labores administrativas para sacar el mayor contingente a la calle. Es mi opinión, porque no le veo otra lógica”. Pero para él, el motivo de esta medida atiende a un solo problema: “Actualmente no se le tiene un respeto a la institución. El civil ya no tiene respeto por la autoridad. El respeto a Carabineros se perdió hace mucho tiempo, es por eso que hay tanto vandalismo”.