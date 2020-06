Círculo de Empresarios y Profesionales de Ascendencia Croata de Chile distinguió a Ivo Radic como personaje del año

En reconocimiento a su vasta trayectoria deportiva y a su aporte como formador de numerosas generaciones, el Círculo de Empresarios y Profesionales de Ascendencia Croata de Chile, CPEAC, confirió esta semana su máximo galardón; el de “personaje destacado del año 2020” a Ivo Radic Rakela.

Más conocido como el “Pollo” nació en Antofagasta en 1933. Sin embargo, nadie dudaría de su pertenencia y arraigo a esta tierra magallánica. Desde que arribó a Punta Arenas, a los 20 años, con una maleta cargada de talento y de ilusiones, se convirtió rápidamente en un personaje popular y destacado.

Casado con Mirjana Segaric Kusanovic, puntarenense, tuvo tres hijos: Iván, Andrea e Igor, de los que nacieron ocho nietos.

Uno de sus mayores logros en la vida, según él mismo lo destaca, es haber tenido una mujer maravillosa y haber formado una familia que se mantiene unida en el tiempo, de la que recibe afecto a raudales.

Durante los años en que fue jugador de básquetbol del Sokol (1954-1968) conquistó varios títulos, ganándose la admiración y popularidad de todo Magallanes y la Patagonia. Algunos de sus triunfos más importantes fueron jugando contra la selección chilena y contra el club Sirio de Osorno, por entonces campeón nacional. El año 1962 fue incluso convocado a la selección chilena.

Ivo Radic se desempeñó además como funcionario del Banco Londres primero y del Banco Chile después, donde estuvo por 24 años. Al término de su destacada carrera como jugador, entrenó al mismo Club Sokol en sus diferentes categorías, con el que obtuvo varios títulos y, particularmente, el vice campeonato de clubes Campeones de Sudamérica, así como un campeonato nacional dirigiendo a la selección de Punta Arenas.

No causó entonces extrañeza que el “Pollo” Radic haya sido reconocido por su querido club como el basquetbolista más popular y destacado de su historia. Por su parte, Punta Arenas hizo lo propio, reconociéndolo como el mejor deportista de todos los tiempos.

En 1974 Radic se radica en Santiago, donde se integró al Club Deportivo Estadio Croata; primero como jugador y luego como entrenador en varias categorías. Desde entonces, y por espacio de 45 años, ha sido formador de innumerables generaciones de jóvenes deportistas. Entrenó además la selección juvenil de Santiago, logrando un Campeonato Nacional en Ancud, a la selección juvenil de Chile en el Campeonato Sudamericano de Oruro (Bolivia), y al Colegio Médico de Santiago, con el cual obtuvo un bicampeonato en la ciudad de La Plata (Argentina).

El presente reconocimiento del Círculo de Profesionales de Santiago es por consiguiente uno más en su dilatada carrera. Al recibirlo, un Radic emocionado, nos da a conocer su satisfacción y agradecimiento. “Aún sigo trabajando en el deporte” nos cuenta desde Santiago y luego agrega: “Después de esta pandemia volveré en mis actividades. Ellas me dan vida, a ellas me he entregado con toda mi fuerza por más de 65 años”.