Ciudadano Ilustre por su aporte a la cultura regional

Miguel Palma Dragicevic

Miguel Palma Dragicevic, compositor y creador del grupo Taller Alturas, es parte de la banda sonora de la Región de Magallanes. Con obras emblemáticas como el “Canto a Magallaes” o “El Pionero”-que este año se reestrenó- Palma fue distinguido en septiembre con el galardón Ciudadano Ilustre, que entrega el gobierno regional.

Al justificar su reconocimiento, el intendente Jorge Flies valoró el legado artístico de Palma, y que “fue electo por la historia, el cariño que se le tiene y a su trabajo. Felicitaciones a Miguel Palma, a su familia, y a todos los que se sienten reflejados en los artistas magallánicos”.

El compositor en esa ocasión indicó que “de verdad que no me lo imaginé nunca, y creo no ser merecedor, siento que hay muchas otras personas que pueden tener muchos más méritos que los que tengo yo, que he contribuido modestamente con mi grupo Taller Alturas a hacer un trabajo cultural en Magallanes”, agradeció Miguel Palma que recibió el reconocimiento el 21 de octubre, para la ceremonia por el Día de la Región.

Ex alumno del Liceo San José, cursó estudios de Ingeniería de Ejecución Mecánica en la Universidad Técnica del Estado (Ute) y finalmente viajó a la capital para estudiar música en la Universidad Católica de Santiago, aunque su interés por el canto lo tenía desde el colegio, donde formó el conjunto Los del Ocaso, que dejó de trabajar posterior al Golpe de Estado de 1973, y que renació unos años después bajo el nombre de Alturas, junto a su primo José Palma y Fernando Ferrer, entre otros, con quienes dio vida al inmortal “Canto a Magallanes”.