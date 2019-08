Ciudadanos extranjeros encuentran carísimos los arriendos en Punta Arenas

Aunque Magallanes es la tercera región del país con menos cantidad de ciudadanos extranjeros, unos 7.826, lo que representa un 0,6% del total de la población, igual tenemos una población de migrantes que vino a este rincón del sur del país por mejores expectativas económicas.

Además del clima, un factor que hace difícil al principio la adaptación de venezolanos, colombianos, haitianos y dominicanos, el pago de un arriendo es lo que también los complica.

Para ellos es muy caro lo que pagan. No encuentran nada por menos de 300, 350, 400 ó 500 mil pesos mensuales. Dicen que con este canon en la mayoría de los países de origen pueden arrendar un chalet.

Matilde Peña, dominicana, que llegó a vivir Punta Arenas en 2002, dice que antes era más complicado para ellos buscar un alquiler, “porque ahora las personas se dieron cuenta que al final somos mejores pagadores que los chilenos, y que no nos vamos a ir sin pagar los consumos y entregar bien la casa”.

Sobre los valores, responde enfáticamente que para ellos es muy caro. “Donde vivo ahora pago 370 mil pesos, y con los consumos que son aparte, llegamos a los 500 mil pesos. Son casi mil dólares, y con esa plata en mi país alquilo una manzana completa, hasta con piscina”.

Matilde siente que con el arribo de tantos extranjeros se creó la necesidad de más arriendos, por ende lo que la gente hizo fue sacar un poco el polvo, limpiar, poner una cama y cobrar 150 mil pesos por una pieza.

Actualmente tiene a su hija estudiando en Inacap, y en planes tiene traerse a su hijo mayor y la nieta, “porque quiero que terminen una carrera”.

Haitiano

Marcson Louis, es un ciudadano haitiano que lleva tres años viviendo en nuestra ciudad, acompañado de su esposa. Cancela $350.000 de arriendo por una casa de dos dormitorios en el barrio Prat, sin contar los consumos básicos.

Aunque para él es caro, dijo estar feliz con la casa, la encuentra muy agradable, y entiende que los costos responden a que Punta Arenas es una ciudad turística, “pero con el Dios adelante uno puede surgir”. Lo dice con la convicción de un hombre de fe, que participa con mucho entusiasmo en el Ejército de Salvación. Laboralmente trabaja en una pastelería.

Colombiano

“Caro, muy caro los arriendos”, señaló Jhon Jairo, de nacionalidad colombiana, quien trabaja en Methanex.

“Uno busca casa acá y no encuentra nada por menos de 500 ó 600 mil pesos por dos o tres piezas. Creo que es demasiado alto el cobro para lo que una persona puede ganar acá, 400 ó 500 mil pesos. Es todo muy caro”.

Lo que más valora de Punta Arenas es la tranquilidad que reina localmente, a diferencia de la realidad de su país.

Marisol Hernández, venezolana y Nancy Alvarez, colombiana, coincidieron con los demás entrevistados, reafirmando que el pago de un arriendo en nuestra ciudad es muy alto para los extranjeros.

El arriendo que cancela Marisol es de $350.000, sin consumos en la población Dubrasic. Y Nancy paga $200.000 por dos piezas, sin consumo, en el barrio 18 de Septiembre.

Arrendataria

Ximena Winkler tiene una casa grande en calle Patagona Nº2070 y siempre aloja a personas extranjeras.

De acuerdo a su experiencia, los venezolanos son muy responsables y acostumbran siempre a cumplir las normas. Ha tenido unas 15 personas de esta nacionalidad y solamente con uno tuvo problemas. “A los colombianos evito arrendarles, lamentablemente no he tenido buena experiencia con ellos, aunque no meto a todos en el mismo saco”.

No discrimina a nadie por ser extranjeros. “Al contrario, con los venezolanos soy más permisiva porque a veces me dan pena por la forma en que llegan”.

Y los precios son los mismos para todos. Una habitación individual, dependiendo el tamaño, la arrienda entre 150 y 180 mil pesos.

Y la matrimonial entre 180 y 210 mil pesos, con todos los consumos incluidos, más televisión por cable, wifi y pueden hacer 4 lavados mensuales. Sólo tienen que gastar aparte en comida.