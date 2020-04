Clases online y desarrollo de guías: la vida de los estudiantes durante esta cuarentena

Acostumbrándose a una rutina que mantendrán con suerte, hasta mayo Alumnos de establecimientos como el Colegio Británico, la Escuela Patagonia, Escuela La Milagrosa fueron algunos de los que compartieron su proceso de trabajo en estos tiempos de emergencia, que los tiene a todos ellos confinados en sus hogares

Para nadie es un misterio que cada día que pasa la tensión aumenta, con el virus del Covid-19 acechando en cada momento. Intentando permanecer ajenos a todo el torrente informativo diario, los estudiantes permanecen protegidos en sus casas. En ese ambiente, los escolares buscan desarrollar con cierta normalidad sus procesos académicos. Y pese a que en casa se podría pensar que las distracciones abundan, los chicos se han organizado de buena manera para un proceso que nunca imaginaron: tener clases en sus hogares.

Los profesores resultan claves a la hora de mantener unido a los cursos, cuando se trata de clases online o de proporcionar el material adecuado y estar en contacto con los estudiantes, cuando esta posibilidad se conectarse no está.

En el Colegio Británico, se comunican a través de plataformas virtuales para realizar clases como Zoom, aplicación que se ha puesto muy de moda y ha resultado fundamental. Alonso Cárdenas cursa primero medio y en su caso “para organizarme, hice un horario que incluye las clases online y materias aparte para estudiar, por lo que cada día tengo mis respectivas asignaturas online, además de las materias que estudio y las tareas que nos dan. Las clases han sido súper fluidas y concretas, ya que muchos de los profesores usan métodos más didácticos para su enseñanza, y explican todo a través de ejemplos, cosa que facilita mucho el aprendizaje. Para finalizar podría concluir que las clases sí han sido efectivas y van a seguir siéndolo, siempre y cuando haya disposición de parte de los alumnos”, advierte.

Laura Sepúlveda, también de primero medio, comenta que “la experiencia con clases online ha sido interesante. Obviamente es distinto y es algo nuevo para todos, incluyendo a los profesores, es por eso que los primeros días habíamos tenido problemas con algunas asignaturas, como la conexión o las aplicaciones que había que ocupar. Con los días fuimos acostumbrándonos y empezamos a entender cómo funcionaban las clases. A pesar de que no es lo mejor para aprender, es la mejor opción, y los profesores hacen el esfuerzo para que aprendamos de la mejor manera a pesar de las circunstancias”.

A su vez, Martín Campos reconoce que “ha sido un proceso de muchos cambios, ya que hemos tenido más de tres lugares para enviar trabajos, dos plataformas para la videollamada grupal y ha sido poco trabajo, pero muy constante; y quizás ese es el problema que nos genera a nosotros los alumnos, dentro de la semana pareciera que trabajamos el triple de lo que hacíamos en el colegio pero en verdad no, es lo mismo sólo que la mayoría de las tareas las suben en un mismo tiempo y hace que parezcan más”. En ese sentido indica que al haber tantas tareas simultáneas que envían, “el trabajo ahora es mucho más para los profesores, porque tienen menos plazo para corregir”.

No todos se acostumbran a este formato, como es el caso de Martín Torres: “Las clases online no me convencen mucho, por el hecho de que no te enseñan como en el colegio, por lo tanto tampoco se aprende como en el establecimiento. También, lo que no me gusta es que por ejemplo nuestro colegio va a terminar las clases a fines de diciembre, entonces para qué nos llenan de trabajos toda la semana si al final igualmente vamos a ir a clases en el fondo a recuperar ‘el tiempo perdido’”, advierte, pero en todo caso “si te organizas puedes desarrollar bien las actividades, pero son demasiadas a mi parecer”.

El caso de La Milagrosa

La Escuela La Milagrosa es otro establecimiento que combina clases online con material físico para sus estudiantes. Nataly Cheuque, de primero medio opina que “las clases en casa han estado regularmente bien, ya que al estar en casa puedo organizar mis horarios y tener un poco más de comodidad en ese tema. Personalmente y lo he hablado con mis compañeros, el ramo de Matemática es más difícil, ya que generalmente surgen muchas preguntas en la clase que son respondidas por la profesora y al estar en casa se hace un poco más complicado”.

Respecto de su organización, “generalmente comienzo hacer mis guías de trabajo cómo las 3 ó 4 de la tarde y así hasta las 6, luego tomo un descanso, y si me falta terminar algo, lo termino y si es mucho lo que me falta sigo al otro día. Con mi curso, a pesar de ser muy unidos, encontramos que es mejor que cada uno haga las tareas a un horario que le acomode, ya que no todos tenemos las mismas comodidades o el tiempo totalmente libre. Mi curso es bastante responsable y siempre que surge alguna duda entre nosotros somos capaces de ayudarnos o pedirle ayuda la profesora”.

En el mismo establecimiento, pero en cuarto medio, Anais Salinas vive un momento doblemente complejo, porque además de la contingencia, tiene que prepararse para el paso a la universidad. “El proceso de clases en casa de La milagrosa comenzó la misma semana que se cancelaron las clases. Nos enviaron guías cortas y no tan difíciles. Pero, desde esta semana comenzamos con las clases por internet, solamente los terceros y cuartos medios, específicamente para trabajar los electivos. Hasta el momento, lo que más complica a mi curso es la asignatura de Matemática, ya que es donde más tenemos falencias, pero el colegio se aseguró de poder ayudar con ese tema, y nos crearon un correo donde podemos consultar todas las dudas de esa asignatura y además, la profesora nos explica la materia”.

Con respecto a la organización de las clases, “no teníamos horarios hasta esta semana, entonces con las guías que teníamos a disposición, realicé una por día, hasta donde yo sintiera que era suficiente y no me estresara. Pero desde esta semana, de lunes a viernes, nos debemos conectar a la plataforma de 10,15 a 12 horas”.

Este año, la PSU será de transición, justo en el año en que ella egresa. Sobre este tema indica que “desde el 16 de abril comenzaré con clases en línea de preuniversitario, esto implicará que pase muchas horas de mi día frente a un computador, y me imagino que será muy difícil poder acostumbrarme”. En todo caso destaca que “el colegio ha intentado ayudarnos lo mayor posible, a las familias que no contaban con internet o un computador, se les facilitaron computadores, además hay una gran eficiencia por parte de los docentes para ayudarnos y resolvernos problemas, por ejemplo, yo me quise cambiar de electivo y los profesores se comunicaron conmigo, se preocuparon y lo resolvieron de inmediato. También el colegio pidió que cada curso tuviera un apoderado como delegado de estudio, para que a éste se le entregue información y pueda resolver dudas”, profundizó Anais Salinas.

También de la Escuela La Milagrosa, Alejandra Ralil opinó que “el trabajo ha sido de mejor forma, porque lo estamos haciendo en la casa un poco más relajado y también a la vez, más compleja, ya que no tenemos apoyo presencial de nuestros profesores, como es habitualmente en las aulas. Yo organizo mis trabajos de las guías que nos han entregado, a través de la plataforma del colegio, dependiendo de cada asignatura. En mi caso, empiezo por lo más simple y continuo con lo más complejo, es así como estamos trabajando: Matemática, Lenguaje, y Ciencias Naturales, yo organizo mis propios horario de los trabajos. Además tenemos el apoyo de nuestro colegio, quienes han facilitado a los alumnos computadores y también de nuestros profesores”, destacó la estudiante de segundo medio.

Finalmente, Alvaro Hueicha, que cursa tercero medio, recuerda que “recién empezamos hace dos semanas con material de repaso para ir refrescando la memoria. En cuanto a mi organización no hay un régimen ya puesto, sino que hago las tareas cuando siento que es necesario hacerlas, trato de hacerlas apenas salen así quedó desocupado y hoy (ayer) empezamos con clases por video conferencia. La profesora de turno nos dice qué hacer y nos programa. Ha sido todo muy cómodo y lo bueno es que todos los alumnos están motivados con la implementación de este sistema de estudio en casa”, subraya.

En el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Tamara Torres va en segundo medio y describe que el proceso de trabajo ha sido a través de “material de estudio, guías por Internet que nos mandan, de cada ramo. Cada guía tiene links donde podemos buscar información”.

Sobre su organización, “cada uno trabaja de forma individual en sus casas, al menos yo lo hago así. Trabajo una hora y media en cada ramo, primero las que más me complican y dejo al final las mas fáciles”, señala Tamara Torres para quien la materia más complicada es Ciencias porque “a pesar de que nos entregan link para buscar, no está completa la información y no se logra entender completamente”. En ese sentido, reconoce que la ausencia de un docente, pesa. “Sólo algunas materias tienen correos para preguntar al profesor”.

Los más pequeños

Vania Vargas cursa el sexto B en la Escuela Patagonia. Para ella, esta novedad de tener clases en su propia casa le agrada mucho, pues “es más divertido y puedo escuchar música mientras hago las tareas”. En el caso de este establecimiento, se entregaron guías para que los estudiantes trabajen en su casa. “En total hago diez guías, cuatro de Matemática y seis de Lenguaje, Ciencias y Artes pinto con tempera y dibujo libre”. Respecto de su organización, “algunas veces estudio de día, tarde o antes de dormir un ratito. Cuando estoy aburrida hago tareas, luego descanso, juego en mi celu, con mi hermano o ando en mi monopatín dentro de la casa”. A pesar de eso, Vania igual echa de menos su colegio y jugar con sus amigas, con las que se mantiene en contacto vía whatsapp.

Valentín Figueroa va en la misma escuela, pero en segundo básico. Según cuenta su mamá, durante su rutina escolar en vez de usar el uniforme del colegio, se disfraza de Ironman porque quiere ser un superhéroe. “Estudio en el living de mi casa, no puedo ir a la escuela porque está el coronavirus y estoy muy triste, porque extraño a mi profesora Ximena, a mis compañeros y estudiar allá. Con mi papá puedo estudiar en casa. No tengo computador, pero mi mamá me deja usar su celular para hacer tareas y espero que pase luego lo del coronavirus, porque extraño mucho mi vida normal, esta es otra vida”, concluye, quizás reflejando el sentir de los más pequeños, a quienes más les afecta el encierro y no poder disfrutar de los recreos junto a los amigos.

Fotos cedidas