Clases virtuales en la Umag: “Esto funciona para la situación en que nos encontramos”

Desde el hogar, parado, sentado e incluso acostado se podrán hacer las clases ahora en la Universidad de Magallanes. Este miércoles se inició la modalidad online para dictar los diferentes cursos, donde ya sea por teléfono, computador o tablet profesores y alumnos estarán conectados para no perder el ritmo de estudio.

Virginia Alvarado es docente en la Facultad de Educación, donde empezaron a trabajar en esta modalidad. Su clase se dividió en tres partes, una donde explicó la materia, otra donde se les entregó una guía de ejercicio y en la última se discutía los resultados de los alumnos. Para ella, lo importante en este proceso es que “no baje la calidad del material de estudio, porque si no bajarán el nivel de los estudiantes. Aunque enseñar un ramo teórico es más fácil y no debería haber problema. El verdadero desafío es en un curso práctico porque no es sólo entregar una guía y listo. Yo a mis alumnos les hice simular una clase con sus hermanos, familias y los que estuvieran en la casa. Así igual se puede practicar pero hay que ser ingenioso”.

Una de sus alumnas es Valeria Díaz. Curso el cuarto año de Pedagogía Básica y para ella este sistema “funciona para la situación en que nos encontramos a nivel país. Como medida de emergencia me parece ideal, ya que así todos podemos quedarnos en nuestras casas sin riesgo a contagiarnos. Ahora yo creo que habría que ver si afecta o no a los alumnos que están recién entrando a la universidad, porque ellos no tienen un hábito de estudio tan desarrollado”.

Paola Ascencio es la encargada de la Unidad de Desarrollo Virtual de la Umag, la cual está a cargo de implementar esta modalidad de clases online. Lo hacen a través del sistema MOOVL, el cual se utiliza en las principales universidades del mundo para realizar este tipo de clases. Para ella lo importante es que “hay que ir mejorando poco a poco en este sistema tanto en niveles auditivos como el de video para que esta modalidad funcione de manera correcta. Aunque el sistema lo tenemos hace mucho tiempo en la universidad, ahora va a ser una prueba y hay que ir viendo las necesidades que se van presentando a medida que se usa”.

Está programado que los alumnos terminen el segundo semestre de 2019 el 30 de abril, y que los estudiantes nuevos ingresen a la universidad el 23 de marzo.