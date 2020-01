Claudio Radonich y encuesta Cep: “Espero, por el bien de todos, que tanto el Presidente y l Congreso concluyan su período constitucional”

– De esta forma, la principal figura política de Chile Vamos en Magallanes, el alcalde Claudio Radonich, sale al paso de quienes, a raíz del desplome de la figura presidencial y la pésima valoración de los políticos, están planteando que Piñera debe renunciar y que se tienen que adelantar las elecciones generales en el país.

– ¿Piñera acaba su gobierno? Algunos agoreros vaticinan que estará hasta junio.

La pregunta directa parece impactarlo, pero rápidamente responde:

-“Espero, por el bien de todos, que tanto el gobierno como el Presidente, electo democráticamente, y el Congreso, elegido democráticamente, concluyan su período constitucional y que, en este momento de cambios, finalmente, todos nos sumemos por el bien de Chile”.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, es la principal figura de Chile Vamos en Magallanes y sabe que su gobierno está pasando por el peor de los escenarios, pero, más allá de consideraciones de tienda política, le preocupa la estabilidad del país. “Algunos me han dicho: ‘Que se vaya el Presidente’. ¿Soluciona algo? ¿Quién lo reemplaza?…”

– Pero, sería un gesto.

Radonich sólo mira con cierta suspicacia y prosigue su argumentación interrumpida:

– “¿Lo reemplaza el presidente del Senado con un Congreso que tiene menos apoyo aún, con un 2%, que el Presidente? Yo no estoy hablando de las personas, sino de la institucionalidad. En la encuesta Cep están todos con negativo. Las personas que quieren aprovecharse de este asunto están muy perdidas, igual que las personas que hablan de candidaturas para alcalde, para parlamentario, porque hoy estamos en una crisis que es mucho más profunda. Hay un plebiscito en ciernes que va a generar un escenario distinto para el país…”.

– ¿Usted apoya ese plebiscito?

– “Sí”.

– Lo pregunto porque hay gente de su partido que está apoyando activamente el voto ‘No’.

– “En un plebiscito puede ganar el ‘Sí’ o el ‘No’. Siento que para algunos la democracia es buena cuando ganan nomás, pero la democracia también viene con letra chica: uno tiene que respetar el resultado… La crisis es mucho más profunda y creo que no la han visto porque aquí nadie gana con renuncia de uno o de otro y sí hay que entender que Chile está primero”.

Cep: “Todo lo que huela a política tiene sarna”

– La encuesta Cep complejiza aún más el escenario para el gobierno. ¿Cómo interpreta estos resultados siendo el alcalde acá de la coalición gobernante?

– “Esto es una muestra de que todo lo que huela a política hoy tiene sarna y llama la atención que algunos políticos estén festinando con la valoración que tiene el gobierno y el Presidente cuando nadie lee que el Congreso Nacional tiene una popularidad del 2% y los partidos, del 3% y, en estricto rigor, con un margen de error del 3% tendrían 0. Entonces, el que crea que va a sacar réditos políticos hablando mal del otro está equivocado. El gran mea culpa que se debe hacer es cómo salimos de ésta fortaleciendo la democracia y siendo responsables…, pero pensando en Chile no ahora para las próximas elecciones, sino en 10, 20 ó 30 años más”.

Radonich teorizó que el año 2018 fue el peor año para la República, pero que nadie lo supo leer.

“La encuesta Cep revela que ya casi no hay mesa de cuatro patas y tampoco tenemos esta suerte de ‘enviados’, con personas que mantenían cierta popularidad. Ahora todos tienen una baja notable”, apuntó.

– ¿Cómo se sigue siendo hoy día alcalde de un gobierno que tiene tan pésima imagen?

– “Soy alcalde de 130 mil habitantes de Punta Arenas. No soy del gobierno, no soy de la oposición. Soy alcalde de todos… Desde el primer día lo dije cuando los vecinos me eligieron que yo iba a ser alcalde para todos…”.

– ¿No se está desmarcando ahora?

– “¡No! Siempre he criticado cuando se dice: ’Ah, Punta Arenas es de un alcalde de tal color’, cuando acá siempre hemos tenido muchos buenos ejemplos de que hay apoyos personales transversales y, en el tema municipal, fui el primero en reconocerlo desde el primer día y he actuado en consecuencia desde ese momento hasta ahora… No le puedo caer bien a todos, pero nadie puede decir que me he alejado de este principio y eso significa colaborar con todos los gobiernos… Ante todo, soy alcalde de Punta Arenas”.

Desmanes

– Es alcalde de una ciudad que también ha sufrido por los desmanes y el vandalismo. ¿Cómo están manejando esto? ¿Cómo se están preparando para marzo?

– “Primero, está toda la voluntad de colaborar. Nuestra ciudad ha sufrido mucho… y se rompieron ciertos códigos tácitos como era protestar, pero hacerlo sin violencia, sin daños a terceros y cuidando el patrimonio…”

Aquí Radonich recuerda el ‘puntarenazo’ y la ‘protesta del gas’ para refrendar su afirmación y plantea que valora la movilización masiva y pacífica, pero no los grupos que usan la violencia.

El alcalde cifra en $200 millones el perjuicio económico en términos de destrozos y vandalismo -considerando lo que han tenido que invertir como municipalidad – y proyecta que una cifra similar se puede pensar para los daños que han tenido que afrontar el pequeño y gran comercio apostado en las calles principales.

Frente a cómo esperan abordar esto, lo primero que aclara que la solución no es “militarizar la ciudad” y apunta que la pregunta que se debe hacer es qué nos pasó como sociedad teniendo reacciones de violencia que nunca antes habíamos visto.

Consultado por qué si son grupos minoritarios los que ejercen dicha violencia no se han logrado identificar y controlar, planteó que tanto los aparatos como los sistemas de inteligencia, incluidas las policías, parecen haberse quedado estancados en el Chile de los primeros años de los 90 y que no se han modernizado.

“Hoy no están ni los instrumentos jurídicos necesarios ni tampoco los implementos y formación de nuestras policías para poder retomar el orden público”, acusó, reiterando que no están los adecuados procesos de inteligencia.

– A usted se le acusó de montaje en el caso de la ciudadana francesa y en actos públicos se le ha recriminado por ser un alcalde de derecha que –según quienes lo señalan- busca inculpar a una persona inocente.

– “Eso lo tendrán que determinar los tribunales. Tengo la obligación de presentar acciones judiciales cuando hay actos que atentan contra el patrimonio municipal y lo que pasó en septiembre fue eso”.

Para avalar su posición, esgrime los casos recientes de Machu Picchu, donde un chileno se vio involucrado y tuvo claro cuáles eran las consecuencias, y de la italiana que realizó una pintura sobre una roca del Parque Torres del Paine. “No me imagino a esta italiana rayando la torre Pisa o el Coliseo aunque sea con pintura lavable. Estamos hablando del mismo estándar y lo que hicimos fue exactamente lo mismo. Acá hubo un acto concreto que se presentó en tribunales y ellos tendrán que ver… Y lo único que pedimos aquí es respeto por las normas chilenas”.

Radonich e informe de Contraloría: “Este jueves presentaré, con el ministro del Minvu, una reconsideración”

“Genera un problema gravísimo para la ciudad de Punta Arenas y este jueves, en Santiago y junto al ministro del Minvu, iremos a la Contraloría General a presentar un recurso de reconsideración”.

Así lo adelantó el alcalde Radonich al abordar el impasse surgido con la nueva interpretación “tan extraña” y “reservada” que ha hecho el Minvu regional respecto del Plan Regulador de Punta Arenas y que deja a 425 de las 859 hectáreas consideradas como urbanas adscritas ahora a zonas de riesgo de inundación.

Para Radonich, no existiría ningún fundamento de peso para este cambio de interpretación y reparó que “aún no ha sido notificada a la municipalidad”, más en concreto la unidad técnica que es la Dirección de Obras Municipales. “Todo esto es inexplicable, ni siquiera tenemos información formal ni sabemos por qué se cambió de criterio. Se trata de un acto formal que tiene que ser notificado”, insistió el alcalde.

Otro antecedente que entregó que es, como municipalidad, han estado durante meses viendo algunos peros que ha planteado del Plan Regulador y que, en medio de estas tratativas, nunca nadie del Minvu les advirtió ni les dio algún indicio de la nueva interpretación que –asegura- “se generó acá”.

Radonich señaló que el ministro Cristian Monckeberg, está muy preocupado por lo sucedido y las implicancias que puede tener para Punta Arenas. Por lo pronto, se ha planteado que este informe de Contraloría paralizaría la construcción de unas 2.500 viviendas.

Sobre los cambios necesarios que se tienen que imprimir al Plan Regulador, recordó que han recogido las opiniones de vecinos y de pequeños y grandes comerciantes y empresarios y de las inmobiliarias, entre otros, para poder modificarlo, pero que han sido declaradas desiertas las tres licitaciones levantadas para tal fin.