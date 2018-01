Clientes del mall acusan escasa información, congestión en accesos y lentitud en el proceso de validación del ticket

Roberto Vilches Silva

Este martes una de las medidas más resistidas por los habituales clientes del mall Espacio Urbano Pionero se convirtió en realidad. Se trata del término a la “marcha blanca” e inicio del cobro por el uso de los estacionamientos en el centro comercial, el que a pesar de incorporar una serie de medidas con el fin de reencantar a sus usuarios, al parecer no fueron muy efectivas, ya que persiste una molestia evidente por parte de los conductores.

Las razones son variadas, pero principalmente las críticas a este sistema tienen que ver con la poca información que existe sobre los puntos de validación del ticket, quienes corren con los gastos por los robos dentro del estacionamiento y la congestión que se genera tanto en las entradas, como las salidas de este centro comercial.

Así lo dejó en claro Isabel Guzmán, quien es clienta del mall hace varios años: “No me parece correcto, debido a que este es el único lugar en donde los magallánicos podemos ir. Además, que llegas acá y debes andar preocupada de no pasarte de la primera hora, ya que después te cobran. Para más remate, entregan el mismo servicio de siempre con la diferencia de que ahora debes pagar”.

Coincidente opinión tiene Elías Contreras, quien semana a semana acude con su familia a este centro comercial: “No estoy para nada de acuerdo con el cobro, debido a que somos una zona extrema y por ende deberíamos tener mayores facilidades y no dificultades. Otro tema que me parece importante destacar, es sobre la seguridad que hay acá en el estacionamiento, uno no sabe quien va a responder ante un robo del vehículo o de las especies, si el mall o la concesionaria”.

A uno que sorprendió desprevenido el sistema de cobros fue a un cliente que sólo se identificó como Juan, quien optó por la resignación ante esta medida: “Me sorprendió mucho cuando supe que se iba a comenzar a cobrar en el estacionamiento y no me parece para nada, aunque no nos queda otra que aceptar que son las reglas del juego. También no me parece justa esta medida, ya que uno viene a consumir a este centro comercial y más encima debes pagar por venir, es una sinvergüenzura”.

Al igual que el caso de José, quien señaló que esta medida sólo alejará a la familia de este recinto comercial: “El sistema me parece que está mal planteado, ya que uno de los lugares típicos de Punta Arenas es venir con la familia a este centro comercial y al incorporar este sistema de cobros, sólo logran alejar a la comunidad en vez de acercarla. Por lo que creo que deberían eliminar este sistema y volver a entregar este servicio de manera gratuita”.

Una opinión diferente fue la que entregó Loreto Gálvez al señalar que este sistema le parecía maravilloso: “Por primera vez vengo al mall y no me encuentro con problemas en el ingreso, ni en la salida, todo estaba mucho más expedito. Incluso no voy a pagar nada, ya que estuve menos de una hora y siento que hasta se han preocupado de informar bien a todos colocando trabajadores que te ayudan con cada una de las dudas que tengas”.

Denuncia de trabajadores

Quienes han tenido que sufrir las consecuencias día a día por la molestia por parte de los usuarios con este nuevo sistema de cobro, han sido los trabajadores encargados de entregar una ayuda a los clientes de los estacionamientos, asegurando que en cada jornada reciben insultos, agresiones y hasta violencia física.

Uno de los asesores se atrevió a entregar su testimonio, pero quiso omitir su nombre por temor a represalias: “Uno viene con la mejor disposición a trabajar y ayudar a los clientes pero cada mañana apenas nos ven, nos comienzan a decir garabatos y a quejarse por el cobro. Me molesta que no entiendan que sólo estamos haciendo nuestro trabajo”.

Incluso el trabajador señaló que varios de sus compañeros han sufrido casos más graves de violencia: “Hace unos días atrás una clienta muy molesta agarró una de las cadenas que hay sobre la pluma y se la tiró en la cara a una de nuestras compañeras. Todos quedamos impactados con esta imagen, jamás pensamos que alguien iba a reaccionar de tan mala forma”, el joven además aprovechó de recalcar que sólo son trabajadores y que no son responsables de la molestia que puede generar el cobro por lo que hizo un llamado al respeto y a la tolerancia.