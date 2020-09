Clínica móvil del municipio ha testeado a cerca de 2.500 personas en distintos barrios

Desde que se inició el trabajo con el nuevo equipo de testeo, trazabilidad y aislamiento el pasado 4 de agosto, la clínica móvil del municipio ha testeado a cerca de 2.500 personas, entre vecinos y contactos estrechos. Se han realizado operativos en distintos sectores. Ayer correspondió al barrio Archipiélago de Chiloé instancia en que los equipos, instalados a un costado del centro comunitario de salud familiar, invitaron a los vecinos a realizarse el examen, en el marco de la estrategia de búsqueda activa de casos Covid.

Una de las vecinas que participó del operativo fue Daniela Arteaga, quien aseguró que el examen no es doloroso. “Esta es una muy buena medida porque es difícil el acceso a los consultorios, porque si no tienes síntomas no te lo hacen. Para mí lo importante es que la gente se cuide y se proteja, es muy peligroso, pero no se lo toman en serio”, advirtió.

Juana Williams relata que toda su familia aprovechó de tomarse el examen. “Tuvimos una nieta contagiada, nosotros vivimos cerca y tenemos que tomar precauciones. Esto no es un chiste y la gente no se lo toma en serio. Hay que pensar en que todos se pueden enfermar y todavía hay gente que no lo cree. Por eso es que hay que prevenir”, enfatizó la pobladora.