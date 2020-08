Clínica móvil recorre distintos puntos de la ciudad pesquisando casos

Con miras a aumentar la búsqueda activa de casos Covid-19, de manera de contener la transmisión de la enfermedad, un equipo de la atención primaria de salud encabezó un operativo de testeo en el barrio 18 de Septiembre. A bordo de la clínica móvil los funcionarios recorrerán distintos sectores de Punta Arenas para invitar a los vecinos a hacerse el examen. Los pobladores valoraron la medida y realizaron un llamado al autocuidado.

La enfermera del programa de testeo, trazabilidad y aislamiento de la Corporación Municipal, Bárbara Pérez, dijo que esta estrategia se basa en la búsqueda activa de casos, que tiene como objetivo la detección oportuna y el aislamiento precoz de los contagiados, de manera de cortar la cadena de transmisión del coronavirus, que ha tenido un explosivo aumento en las últimas semanas. Esta búsqueda activa se hace mediante un perímetro determinado previamente, una vez instalados en un punto, son los profesionales de la salud quienes realizan un trabajo puerta a puerta invitando a las personas a someterse al examen en la clínica móvil.

“No es un examen doloroso, pero sí es molesto, los resultados tardan máximo cuatro días”, planteó.

Una de las vecinas que se sometió a la prueba fue Viviana Oyarzún, quien destacó que estos operativos se realicen en los distintos sectores de la comuna. “No siempre la gente puede acceder a estos exámenes y ahora que hay cuarentena es aún más difícil debido a los permisos”, manifestó.

Por lo mismo, instó a sus vecinos a cuidarse, a mantener las medidas de prevención, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. “La situación es peligrosa y hay que tomar todas las medidas de prevención posible”, subrayó.

Otro de los vecinos del popular barrio que participó del operativo sanitario fue Juan García. “Aprovechemos la oportunidad, porque después vamos a lamentar muy fuertemente no hacer este control, que es tan necesario. Además, quiero aprovechar a las personas que salen a comprar y piden el permiso para salir. Acá tenemos que cuidarnos entre nosotros y ahí está la gracia, si los magallánicos no nos cuidamos, entonces después no nos quejemos de la alta tasa de casos”, subrayó.