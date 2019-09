Club KPMAI reivindica la práctica deportiva del pool

En el Manhattan, el último bastión de esta disciplina Angel Navarrete, Marcelo Poveda y el dueño del local, Luis Godoy recuerdan sus años cuando se iniciaron en este juego, que por años tuvo mala reputación, y que los tiene ahora como un club consolidado, a un mes y algo de organizar un Gran Premio Internacional, en Zona Franca

Por años, los locales donde se jugaba pool eran muy mal vistos. En décadas como los ’70, ’80 y ’90 era muy difícil que algún escolar, por ejemplo, le dijera a sus padres que iba al pool. La imagen de esos locales oscurecidos por el humo de cigarrillo, el vaso de cerveza siempre presente y más de una polémica partida resuelta de otra manera en la calle, son parte del pasado.

Los tiempos evidentemente son otros, y un grupo de jugadores busca reivindicar esta disciplina deportiva en su esencia, como un juego de habilidad, concentración y cálculo, aunque sin dejar de lado lo mejor de aquellos años que les tocó vivir, como el compañerismo y el buen humor, lo único que permanece de los antiguos locales.

El club KPMAI se formó en 2016 y ya suma casi 60 jugadores. Angel Navarrete es uno de sus integrantes más entusiastas y relata el nacimiento de este club. “Ese año nos juntamos un grupo de amigos, porque uno de nosotros, Marcelo Poveda, conoce a muchos jugadores de Argentina, ha ido a torneos solo. Y un día fuimos cuatro y a la vuelta conversamos la idea de formar un club. Le dimos punch, buscamos los requisitos y costó armarlo, pero al final resultó, nos dieron nuestra personalidad jurídica, estamos federados, y hay que hacer cositas para anualmente pagar nuestra cuota de incorporación en la federación, porque tenemos que estar asociados, federados, cuotas al día, y los jugadores también. Un viaje de 10 horas y ahí mismo en el auto empezamos a formar la directiva, nos reunimos en una mesa, vino alguien del IND y así comenzamos”.

Marcelo Poveda cuenta que el nombre de KPMAI es un homenaje a dos amigos, ya fallecidos. “Eran muy buenos jugadores, uno era Ismael Soto, al que le decíamos Kaperuzo. Y Mai es por Marcelo Maimai, que también se nos fue, y son los recuerdos más lindos que tenemos de ellos. De Kaperuzo pasó a Kape, los unimos y así quedó”.

De a poco comenzaron a asistir a torneos en Argentina, estableciendo contactos para poder organizar el primer gran campeonato en Punta Arenas, que se celebrará en octubre y para el cual tienen muchas expectativas.

“Se va a realizar del 11 al 14 de octubre en Zona Franca. Se compraron cuatro mesas nuevas, con aporte de privados. Se van a instalar al lado del Cine Star. Son cuatro mesas búfalo, de nivel mundial, con bandas de excelente nivel, paños, bolas nuevas y el campeonato, a la vez está avalado por la Confederación Panamericana de Billar (CPB), y los jugadores vienen por el premio y por el puntaje, porque el campeón se lleva 40 puntos de la CPB y hasta el jugador número 32, se le otorga dos puntos”, detalló Angel Navarrete.

El torneo tiene una inscripción de 50 dólares (alrededor de 35 mil pesos) y contará con jugadores de Argentina, de ciudades como Comodoro Rivadavia, Piedra Buena, Río Gallegos, Ushuaia, Río Grande, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, y será el primer Grand Prix Internacional que se realice en la Patagonia.

“Lo que ha cambiado es lo que queremos nosotros, llevar a la comunidad a hacerlo un deporte, sacarle ese estigma de que los salones y la gente son malos, antiguamente había trago, droga. Ahora no, la ley nos favorece en Chile, no se puede fumar ni tomar. Nosotros incentivamos a que la gente juegue”, enfatizó Navarrete.

Para ello, exhiben la calidad de las mesas con las que cuenta el nuevo local Manhattan, el único que va quedando, y que se halla en José Nogueira, entre Balmaceda y Errázuriz.

“Hay jugadores que solamente se dedican al billar y otros, al pool. Este pool es más chico, es de 9 pies, tiene buchaca más ancha, y se llama Pool Americano, porque también está el pool chileno, que es la mesa más grande y con el hoyo más chico. Y hay una mesa un poquito más grande, que se llama Snooker, otra modalidad que tiene el pool o el billar, porque la madre de todo este juego es el billar, y ahí se deriva todo el resto”, muestra y diferencia Navarrete.

Comienzos

Angel Navarrete recuerda que se inició hace más de veinte años. “Yo llegué a Punta Arenas a jugar a este mismo salón, y cuando cerró nos trasladamos todos al Manhattan y el hombre -señalando a Luis Godoy- compró este salón, ha hecho inversión, mesas nuevas, mesas de pool chileno que es la modalidad que jugamos nosotros a nivel nacional”.

Mauricio Poveda, al decir de sus compañeros, es uno de los mejores exponentes que han salido en el último tiempo. “Desde los 17 años juego, hará unos 22 años más o menos. Solamente en el pool Manhattan, y he ido a los torneos nacionales, patagónicos en Comodoro, Gallegos”.

Respecto de los cambios que ha vivido desde que comenzó, estima que la motivación es distinta, porque “se han sumado muchos más jugadores que antes, y con la ayuda del club estamos intentando integrar más gente. Hemos podido ir a nacionales y estamos tratando de sacar adelante al club, porque realmente es un deporte de elite, tienes que tener mucho entrenamiento, practicar muchas horas diarias”.

Ahí hay una diferencia, porque por más que parezca un juego, hay mucho trabajo para mejorar. “Más que nada se practican tiros claves, que al momento en que se juega, los erras, entonces practicas echar bolas, y los efectos, que es lo que más importa en este juego. Y ayuda mucho el billar, para salir, se complementan”.

De jugador a dueño

Luis Godoy tiene 45 años, y llegó siendo un niño de 12 años desde Puerto Montt. “Jugaba en este local, con el dueño antiguo, cuando se llamaba Pool Santiago. Ahí me inicié, había jugadores muy buenos, mucho mejores que ahora”.

Tanto fue su afición que no tiene problemas en confesar que “yo me envicié mucho en este juego, al nivel de tener un pool. Venía con el cuaderno, a limpiar las mesas, abrir el local, y eso que era un jugador nomás, me escapaba de las clases para venir a jugar, así de fanático. Mis viejos cuando supieron, me venían a buscar de las mechas”, cuenta entre risas.

Pero lo que no fue para nada divertido fue una anécdota que no se borrará nunca más de su mente. “Cuando fue el Golpe de Estado, nosotros estábamos aquí dentro, y vinieron, nos sacaron y pusieron al frente del local. Me acuerdo que la prensa sacó una foto en que estábamos como quince chicos afuera de la puerta y los milicos apuntándonos. Teníamos como 15 años, no sabíamos nada, vivíamos el mundo del pool, no nos interesaba el resto. Nos asustamos, cuando nos apuntaron con las metralletas no sabíamos que pasaba, y cuando logramos saber, vimos que había habido un golpe, porque cerraron el local y todos para la casa, nadie podía andar en la calle”. Lo peor vino en los siguientes, que en su caso lo afectó en su fanatismo juvenil, porque “por lo del toque de queda, muchos negocios cerraron, porque debían funcionar hasta las 8 de la noche y ningún local aguantaba así”.

Mañas y recuerdos

Al haber estado tanto tiempo en este mundo, Luis Godoy recuerda alguna de las estratagemas más habituales entre los jugadores antiguos.

“Las más habituales, como se fumaba mucho en ese tiempo, le tiraban el humo en la cara para tratar de desconcentrarlo, se ponían al lado, eran cosas medias infantiles, pero se usaban. A veces algunos se ponían al frente para desconcentrar al que iba a lanzar. Hartas mañas así, pero en general eso ya no corre ahora, es muy sano el juego, más deportivo, ahora uno gana o pierde por habilidad”, recalca.

Sin embargo, fue complicado cambiar la mentalidad en el resto de la comunidad, y sobre todo en las autoridades. “Pasó varias veces que llegaba Carabineros pidiendo los carné, profesores que venían a jugar y se les olvidaba el carné y les pedían todos los datos; al menos ahora ya no vienen, ya no vienen de esa forma en que se fiscalizaba como si fuese algo malo, ya no ocurre, por sospechas de drogas, por ejemplo, ha mejorado en ese sentido, está más moderno el sistema de tener una fiscalización distinta”. Y por eso también, y porque busca establecer un local de sano esparcimiento, Godoy resalta que “no se vende alcohol, podría tener la patente, pero decidimos que no, porque a veces hay problemáticos sin tragos imagínese con. Jugadores así no hay, pero a veces ha llegado algunos con trago y he tenido que echarlos, ‘cuando venga sanito, lo atendemos’, les digo, así nos evitamos los problemas”.

Angel Navarrete se suma con otro hecho habitual en esta disciplina: “Hay disputas cuando uno juega billar que el otro no hizo una carambola, que yo la hice, entonces hemos tenido que revisar las cámaras que graban a ver si en realidad hizo o no la carambola en el billar”.

Pero ahora todo es más serio y deportivo, sin perder el buen ambiente, y eso es lo que, insisten, quieren promocionar a través del torneo que están organizando, y donde están invitados los últimos campeones panamericanos, que son dos peruanos, en modalidad Bola 8, Bola 9 y Bola 10, y un campeón mexicano que salió de un torneo de Bola 9 en Estados Unidos.

“Justamente se busca que sea reconocido como un deporte, un juego que se practica sin dinero de por medio, es la técnica nomás. El que viene será un campeonato muy hermoso, sobre todo para los niños. Ojalá que entusiasme, porque se compraron tres mesas de este tipo para darle más auge a este tipo de juego, que es más rápido, no es como el pool chileno”, finaliza Luis Godoy, mientras al fondo se oye un grito de triunfo de uno de los jugadores antiguos, que mantienen su entusiasmo como en sus años de juventud.