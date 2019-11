Clubes de adultos mayores: “Esto más parece una solución parche y una medida apurada para sacar a la gente de las calles”

– La presidenta de la Unión Comunal, Hernando de Magallanes, Raquel Alvarez, dice que no se advierte interés en dar respuesta a las demandas de fondo de la ciudadanía, que van en relación con mejorar el sistema de pensiones. – Su par de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas, señaló en tanto que la solución debe ir para todos quienes sean de la tercera edad.

Como insuficiente calificaron las presidentas de la Unión Comunal Punta Arenas, Cecilia Cárdenas, y de su símil de Hernando de Magallanes, Raquel Alvarez, el acuerdo firmado por el oficialismo y la oposición para aumentar en un 50% la Pensión Básica Solidaria (PBS) y Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS).

Para las directivas, se trata de un anuncio que da muestras de un interés por brindar mejoras a la tercera edad, pero que dejará fuera del beneficio a muchas personas que no forman parte de los segmentos mencionados.

En particular, la iniciativa comunicada por el Ministerio de Hacienda pasada la medianoche del jueves -en el marco de la agenda social que impulsa el ejecutivo-, supone concretar la aplicación del aumento a contar del 1 de enero de 2020, pero sólo en aquellos que tengan más de 80 años de edad, mientras que para otros grupos, la modificación será gradual. En el caso de quienes se ubican entre los 75 y 80 años, el incremento será de 30% y llegará a 50% el año 2021. En tanto, aquellos situados en el tramo etario de 65 a 75 años, el año próximo serán sujetos de un repunte en sus pagos en orden del 25%, pasando a 40% en 2021 y 50% en 2022.

La Pensión Básica Solidaria es aquella que se entrega a quienes no tienen ahorros previsionales e integran un grupo familiar perteneciente a ciertos porcentajes más pobres de la población.

El monto actual es de $110.201 y según los porcentajes mencionados anteriormente, los mayores de 80 años recibirán a partir de enero próximo un total de $165.000, mientras que el tramo de tercera edad entre los 75 y 80 años partirán con $143.000 antes de llegar al tope incremento el 2021. Luego, aquellos de entre 65 y 75 años verán sus pensiones solidarias aumentar a $137.500 en 2020, $154.000 hacia 2021, antes de alcanzar el horizonte fijado por el nivel central.

No es la solución

Al ser consultada a la cartera del Trabajo de Magallanes por el número total –actual- de personas que se verían beneficiadas con la iniciativa en la región, así como el desglose por tramo etario, se respondió que no cuentan de momento con las cifras específicas.

Al margen de ello, para Raquel Alvarez, aún cuando el anuncio evidencia que existe cierta voluntad política para ir en ayuda de los adultos mayores más desposeídos, respecto del problema de fondo no existe avance. “Acá se desvía el foco, no vemos interés en dar solución a las demandas de fondo de la ciudadanía, que van en relación con mejorar el sistema de fondo de pensiones. Porque una cosa son las solidarias… pero ¿y qué pasa con el resto de los adultos mayores? Esto más parece una solución parche y una medida apurada para sacar a la gente de las calles. Pero seamos claros, con $165 mil una persona de la tercera edad no alcanza a cubrir sus consumos básicos, alimentación y remedios”.

Coincidiendo con este parecer, Cecilia Cárdenas, agregó que tras el anuncio gubernamental queda claro que aún existe una gran deuda del Estado para con los adultos mayores. “No puede ser que estén dando esas líneas tan segmentadas. La solución para los adultos mayores debe ser considerándolos a todos y desde los 65 años. Obviamente es un paso el que se busca dar pero todavía queda mucho por hacer en temas sociales como este. Además, este ‘avance’ no sirve de nada si no se arregla el tema de las AFP. No puede ser que una persona salga tan perjudicada como fue el caso de un profesor que perdió $10 millones -en 60 días- porque su fondo E cayó. Eso es un atropello, porque es su dinero. Creo que debiera existir un sistema mixto de pensiones”.