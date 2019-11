Coaniquem lanzó campaña de socios ante complejo escenario económico

En medio del complejo escenario económico en que se encuentra la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) tras la cancelación de su segunda colecta nacional, en Punta Arenas organizan una rifa a beneficio que permita financiar el trabajo que desarrolla de manera gratuita en la rehabilitación a niños y adolescentes con quemaduras y otras cicatrices complejas.

La coordinadora de Coaniquem en Magallanes, Rosa Zúñiga Ruiz, informó que han iniciado una campaña de socios para generar recursos necesarios de manera de mantener el trabajo que se realiza gratuitamente con 45 niños y jóvenes en la región. Para ello, los interesados pueden acercarse a las oficinas de Coaniquem, en calle O’Higgins 742, bien al fono 612249347 o directamente a través del sitio web www.coaniquem.cl.

Reconoció que enfrentan una situación financiera compleja y que por lo mismo han solicitado apoyos a las distintas empresas.

“Estamos al debe porque no se pudo hacer la colecta y son recursos que necesitamos para continuar apoyando a niños y jóvenes. No nos atrevemos a salir a la calle para hacer una colecta porque la gente está con una agresividad y hay personas que creen que somos un organismo del Estado, pero eso no es así, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, que buscamos ayudar a nuestros niños para tratar secuelas de quemaduras”, destacó.

Hay tres pacientes que no han podido ser enviados al norte, admitió, por lo que la situación financiera comienza a hacer crisis.

Atienden a 45 pacientes y sus familias, de los cuales ocho viajan al menos cuatro veces en el año a la capital para sus controles médicos.