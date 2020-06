Cobro de estacionamientos continuará por un par de días en Punta Arenas

A la espera de la oficialización de término de contrato Ayer los guardiayudas sostuvieron una reunión con el alcalde Claudio Radonich. Se habló de la relación con la empresa, el término del contrato y la posibilidad de un futuro trabajo

«Hasta donde se estire y se pueda» decían ayer los guardiayudas, luego de conocer «novedades» acerca de su situación laboral tras el término anticipado del contrato entre el municipio de Punta Arenas y la empresa Sur Romeral Ltda.

A poco más de 48 horas de conocida la decisión de término del control de los estacionamientos, los trabajadores se reunieron ayer a primera hora con el concejal José Aguilante y ya, en horas de la tarde, con el alcalde Claudio Radonich.

La información que se manejaba en ese momento era lo señalado por la directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos, Claudia Delich, quien aclaró que «el proceso de término del servicio concesionado llevará unos días concretarlo. Se debe realizar una revisión de cada cláusula con las otras direcciones municipales, y revisar en detalle la liquidación del contrato con todos los temas pendientes, con las últimas multas, y terminar de notificar de las infracciones con la entrega de antecedentes laborales y previsionales».

Al término del encuentro con el alcalde, la supervisora de los guardiayudas, Elvia Tecay, señaló que el cobro de estacionamientos se mantendrá por un par de días. «Es bueno que la comunidad lo sepa, para que no cuestione nuestro servicios luego que se confirmara el término de contrato».

Agregó que en el diálogo con la autoridad comunal se les informó que el proceso de oficialización de término se prologará al menos dos semanas y que durante ese periodo los guardiayudas seguirán trabajando.

Alternativa laboral

De lo que vendrá luego, señaló que el alcalde dice tener la mejor disposición para considerarnos en los planes de absorción de cesantía que está impulsando el municipio, «y se agradece, pero esas son decisiones personales, porque cuando se termine nuestra labor de guardiayudas cada uno deberá ver cómo enfrenta el nuevo escenario, y de seguro a muchos no les convendrá trabajar por un dinero que apenas alcanza para quien tiene hijos, debe arrendar y pagar consumos».

Para Elvia Tecay, hoy lo conveniente sería que pudieran seguir trabajando hasta que una nueva empresa se adjudique la próxima licitación, porque -agregó- serán al menos tres meses en que no habrá servicio, el municipio no recibirá ingreso por los estacionamientos y muchos de los guardiayudas no tendrán una fuente laboral.