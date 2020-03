Colectiveros protestan en calle Bories y esperan ser considerados en los bonos que haga entrega el gobierno

Una extensa fila de taxis colectivos, mayoritariamente de la Línea 220, circuló al mediodía de ayer por calle Bories, tocando sus bocinas, en protesta por la situación que ellos catalogan como crítica.

Entregaron una carta al intendente, la que dejaron a la entrada del edificio del gobierno regional y otra al alcalde de Punta Arenas.

Pedro Llanos, vocero de los colectiveros, dijo que están viviendo condiciones precarias y esto lo hacen ver en la misiva dirigida a las autoridades.

Para ellos esto se arrastra desde que partió el llamado “estallido social”, y se incrementó ahora con la llegada del coronavirus.

El llamado a las autoridades es de los choferes y dueños de taxis colectivos, “como trabajadores independientes, pero también como padres y madres de familia sostenedores de un hogar, labor que se está viendo afectada por la actual contingencia”.

Las restricciones los afectan económicamente, aunque reconocen que el gobierno ha tomado medidas, pero que no los representa a ellos.

“Muchos trabajamos al día, con sistema de cuotas que son solicitadas por los dueños y al no poder trabajar no logramos cubrir la cuota, o si se alcanza no da para generar una ganancia para el chofer”, indicó Llanos.

Esperan ser considerados por los bonos que entregue el gobierno, como parte de las medidas anunciadas por la crisis del coronavirus.

Además plantean la posibilidad de ser beneficiados con canastas familiares, “debido a que gran parte de nuestro grupo ya presenta dificultades para llevar alimentación diaria a sus hogares”.