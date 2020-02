Colegio Cruz del Sur y Juan Bautista Contardi son los únicos que sobresalen a nivel nacional

Tras la publicación de los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), comenzaron los balances. Mientras los estudiantes calculan los puntajes para entrar a alguna carrera en una determinada universidad, en los establecimientos educacionales analizan los resultados en base al ranking en el que quedaron y así continuar a la vanguardia en cuanto a excelencia. Y si bien a nivel individual el Colegio Británico luce con orgullo a Tomás Carrasco como puntaje nacional en Matemática, en términos generales, es el Colegio Cruz del Sur el que saca cuentas alegres en cuanto a números.

Según el ranking elaborado por la Pontificia Universidad Católica, con datos del Sistema Unico de Admisión, publicado por el diario La Tercera, en el listado de los cincuenta mejores promedios PSU entre Matemática y Lenguaje, el Colegio Cruz del Sur aparece en el puesto 33 a nivel nacional. El establecimiento particular pagado tuvo un promedio de 657,2, gracias a los puntajes que obtuvieron los once estudiantes que rindieron el examen. Cabe consignar que, en cuanto a la cantidad de alumnos, solamente el Colegio Maimónides School tuvo a menos estudiantes rindiendo la PSU (nueve). Este ranking tiene en los primeros tres lugares a tres establecimientos de la Región Metropolitana: el Instituto Hebreo de Lo Barnechea, con un promedio de 692,4 producto de los 64 estudiantes que rindieron la prueba; en segundo lugar quedó The Grange School, de la comuna de La Reina, en la que dieron la PSU 128 estudiantes, que obtuvieron promedio de 682,9. Completa el podio, el Colegio Cordillera de Las Condes, donde 56 jóvenes dieron un promedio de 682,4 al establecimiento. Un dato revelador de este listado de establecimientos particulares pagados es que de los diez mejores promedios, solamente figura una institución de regiones: el Colegio Pinares de Chiguayante, con 681,6 (24 estudiantes dieron la prueba).

En cuanto a los establecimientos municipales, el único de Magallanes que figura entre los cincuenta mejores del país es el Liceo Juan Bautista Contardi, que logró un puntaje promedio de 536,1 y que a nivel general, lo deja en el puesto 707.

Este análisis de los 100 mejores colegios fue elaborado por la Dirección de Análisis Institucional y Planificación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, institución que al ser contactada por este diario para profundizar en las cifras, se disculpó expresando que se encuentran de vacaciones hasta el 12 de marzo. En tanto, desde el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas informaron que todos los datos de resultados del proceso fueron enviados a la Universidad de Magallanes para su procesamiento.