Colegio de Arquitectos señala que tras la crisis puede surgir la opción de un rediseño del centro

La recuperación del área céntrica de la ciudad es un tema que ya es analizado por el Colegio de Arquitectos y no sólo en Punta Arenas, sino también en otras ciudades del país donde espacios urbanos e infraestructura urbana se han visto destruidos por efectos del estallido social y una crisis económica agudizada por la pandemia.

Para el presidente regional del Colegio de Arquitectos, José Luis Subiabre, al fijar la vista en el centro de Punta Arenas, donde hay infraestructura pública y privada dañada por rayados en sus frontis o destrucciones de vidrios, explica que cabe apelar a la condición de Declaratoria de Zona Típica del entorno inmediato de la Plaza de Armas Muñoz Gamero y de Zona de Conservación Histórica, donde se ubican buena parte de los edificios patrimoniales con daños, del plan regulador vigente.

Señala que por un lado el Estado podrá dar las facilidades e incentivos a los empresarios que se han visto afectados, tanto por daño físico como en la merma de su actividad económica, para la recuperación de estos inmuebles, como por otra que el grupo socio-económico afectado se organice en pro de recuperar entre ambos la condición original de los edificios.

“Claro, que no menos importante es la conciencia social de los ciudadanos, para poner en valor nuevamente nuestro principal centro urbano de la región, del cual nos enorgullecemos, por contar con el valor histórico-patrimonial que tiene y donde los arquitectos en general, no me cabe duda, que colaboraremos para revitalizarlo y como de las crisis nacen oportunidades, hasta se puede plantear un re diseño de las áreas centrales de la ciudad, en alianzas estratégicas entre entes públicos y privados”, señala Subiabre.

Además, dice que Punta Arenas, como otras ciudades capitales regionales del país, se han visto golpeadas primero por el movimiento social iniciado en octubre del año pasado y luego por la contingencia sanitaria a raíz del brote mundial del virus Covid-19.

El primero y como consecuencia física, añade, deja una huella de daños materiales y hasta desaparición de inmuebles por ataques incendiarios, que sin duda cambian la “imagen urbana” principalmente del centro de la ciudad, que es donde ocurrían preferentemente las manifestaciones sociales que sin restarles legitimidad derivaron actos vandálicos. “Esto sumado a la protección natural de los propietarios de locales comerciales, por el daño a la propiedad pública y privada recurren a cerrar y/o tapiar ventanales, puertas y otros puntos de ingreso a edificios, bloqueando la relación interior-exterior que se da principalmente en actividades comerciales y de servicios públicos y que es del todo vital en la convivencia urbana”, explica.

Relación entre

usuarios y los edificios

Jose Luis Subiabre precisa que al sumar los efectos de la contingencia sanitaria, reduce a la mínima expresión la relación entre los usuarios y los edificios ya sean estos públicos o privados, considerándose además que no hay encuentros sociales en cines, mercados, restoranes, con el daño económico que implica.

“Como consecuencia de esto, tenemos por un lado un cambio en los usos urbanos, donde aparecen los edificios públicos ‘cerrados’ con un control de ingreso y la calle, ‘principal espacio público de socialización’, como una ‘vía’ o un espacio abierto para hacer filas que nos permiten acceder gradualmente hacia donde queremos ingresar. Ahora bien, cómo podemos revertir esta situación cuando se termine la pandemia y las manifestaciones sociales se acaben, es una cuestión que desde el punto de vista urbano ya se viene debatiendo y de la que sin duda los arquitectos debemos preocuparnos”, sostiene.

Para buscar soluciones se han puesto en acción conceptos como el “urbanismo táctico”, o la “equidad urbana”, que a pesar de no ser conceptos nuevos o que hayan aparecido con estas crisis, hoy parecen calzar muy bien con la realidad que vive el país y el mundo en general.

Dice que el primero se relaciona con acciones a corto plazo para asumir los cambios físicos que impone por ejemplo el distanciamiento social, ejemplos que están en las demarcaciones para filas de comercio o servicios financieros, tanto en áreas exteriores como interiores y en ejemplos masivos como los primeros conciertos “en vivo” realizados en Inglaterra, que confinan a los espectadores en pequeños grupos, sin contacto directo con el grupo siguiente.

Y la equidad urbana se relaciona en dar las mismas oportunidades a los grupos sociales que integran una ciudad, para tener acceso común a los servicios urbanos que ésta ofrece, con la incorporación además de un diseño de espacios públicos y por ende de ciudad, más verde, saludable y sostenible.