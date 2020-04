Colegio de Profesores al Mineduc: “Esto es emergencia de salud pública, en cuarentena no se está de vacaciones”

El Colegio de Profesores a nivel comunal reiteró su rechazo a la medida del Ministerio de Educación de adelantar las vacaciones de invierno, que comenzó a regir ayer, con la esperanza de retomar las clases de manera presencial, el 27 de abril, pese a que el avance del coronavirus no ha decaído y, por el contrario, se mantiene en alza, sobre todo en Magallanes.

El dirigente comunal, Enrique Velásquez Vargas leyó desde su casa, una declaración pública de los docentes, que continúa la línea establecida la semana pasada, en una encuesta a nivel nacional, en la que el 94% rechazó la decisión de la autoridad, quienes tampoco tomaron en cuenta esta consulta.

“No se puede estar de vacaciones. Engañar a las familias e intentar hacer creer de una semana a otra, que es lo mejor para los estudiantes, busca encubrir el intento de hacer cumplir, lo más que se pueda, un currículo que en estas circunstancias importa poco y realmente va en sentido contrario a las necesidades de nuestros estudiantes”, partió señalando Velásquez.

“¿Vacaciones?, cuando no pueden salir de casa, no pueden interactuar con otros que no sean sus más cercanos y en el encierro, y muchas de las veces en hacinamiento, sin posibilidades de compartir lo que sienten. Es inaceptable este engaño, ¡esto no es vacaciones, esto es emergencia de salud pública!, en cuarentena no se está de vacaciones, eso es aislamiento obligado que estresa, reprime y no relaja y no renueva energías”.

Es por eso, que ante la posibilidad de retomar las clases presenciales, el día 27 de abril, es tajante: “Basta de falacias. Sólo volveremos cuando sea realmente seguro para toda la comunidad, hoy estamos luchando contra una pandemia que ataca al mundo. Pero, también, contra la insensibilidad y falta de capacidad del ministerio, de reconocer qué es lo realmente importante, sin respeto frente a los aprendizajes que hoy proporciona la vida y que no está escrito en el currículo”.