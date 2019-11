Colegio de Profesores llama a apoderados a que alumnos no rindan prueba Simce

Entre hoy y mañana, los estudiantes de cuarto básico deberán rendir la Prueba Simce, recalenderizada tras la crisis social que estalló en Chile hace un mes. Sin embargo, este examen del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje de la Agencia de la Calidad de la Educación, ha encontrado el rechazo de algunos sectores, que han llamado a boicotearla.

Por ejemplo, los municipios de Arica, Macul, Recoleta, Paillaco, Tirúa y Coyhaique anunciaron que no tomarán el examen, aunque el Ministerio de Educación anunció el lunes que solamente será de diagnóstico.

Y a esa negativa se ha sumado el Colegio de Profesores, cuya directiva regional llamó a los padres y apoderados a que insten a los niños a no rendir la prueba.

“El Colegio de Profesores rechaza la absurda pretensión de la Agencia de Calidad y del Ministerio de Educación, de forzar la aplicación del Simce a niños y niñas de cuarto básico, este miércoles 20 (hoy) y jueves 21 de noviembre (mañana). En las actuales condiciones de anormalidad de país, es un verdadero acoso a las comunidades escolares”, enfatizó la directiva regional, encabezada por Violeta Andrade.

Los directivos del Magisterio aprovecharon la oportunidad para recordar su posición ante este sistema de medición: “Hemos mencionado desde hace tiempo que esta prueba es un instrumento propio de la lógica mercantilista de la educación y que ha generado muchos daños y escasos beneficios a la educación chilena”. Asimismo, criticaron a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien señaló el lunes, que la prueba tendría carácter de diagnóstico para las comunidades educativas, lo que para los docentes “demuestra nuevamente la falta de seriedad y la improvisación que ha sido la tónica de este gobierno en el último tiempo”.

Es por eso que concluyeron haciendo un llamado “a no rendirla, los ciudadanos y ciudadanas ya no debemos estar dispuestos a aceptar imposiciones arbitrarias y el profesorado debe liderar este empoderamiento ciudadano. Por lo tanto, el Colegio de Profesores llama a nuestros padres y nuestros estudiantes a no participar del Simce”.

Remoción de seremi de Educación

Otro punto abordado por el Colegio de Profesores, fue el nombramiento de Rodrigo Sepúlveda Tagle como nuevo seremi de Educación, lamentando “que el centralismo esté presente una vez más”, en esta decisión. Sin perjuicio de ello, Sepúlveda se reunió ayer con los directivos de los docentes, en un encuentro de presentación en dependencias de la Secreduc, pese a que administrativamente, el nuevo seremi aún no asume en propiedad el cargo. Esto por que Beatriz Sánchez Cañete, la anterior secretaria de la cartera, se encuentra con licencia médica.

Finalmente, el Colegio de Profesores llamó a todos sus colegas a sumarse al paro y movilización, convocado para hoy y mañana en todo el país.