Colegio de Profesores rechazó por amplia mayoría propuesta de adelantar vacaciones de invierno

En la región votaron 4.279 personas, de las cuales 3.993 estuvieron en contra, mientras que solamente 286 aceptaron la medida. A nivel nacional, el 94,01% (192.427 personas) dijo “No” a la proposición.

El Ministerio de Educación anunció una propuesta de adelantar las vacaciones de invierno, en medio de la cuarentena que afecta a muchas comunas del país, por el avance del coronavirus. La oferta es iniciar este período el lunes 13 de abril y extenderlo hasta el 24 del presente mes.

Sin embargo, la medida tuvo el enérgico rechazo del Colegio de Profesores. A través de una encuesta con votación online que se inició el lunes y finalizó ayer, en la que participaron 204.678 personas, entre docentes, estudiantes, asistentes de la educación y apoderados, el resultado arrojó que el 94,01% (192.427 personas) dijo “no” a la propuesta.

En Magallanes emitieron su voto online 4.279 personas, de las cuales 3.993 (un 93,3%) rechazó la idea, mientras que solamente 286 personas (6,7%) la aprobaron.

De acuerdo a las cifras nacionales, para quienes votaron No, se les pidió justificar su decisión con la pregunta “¿Por qué no adelantar las vacaciones escolares?” Y las respuestas fueron: “Porque es cuarentena, no es vacaciones” (87,4%), “porque afectará el ritmo de estudio en casa que costó tomar” (28,8%),” porque se deben priorizar las medidas sanitarias” (38,4%), “hablar de vacaciones confunde a la población” (26,2%) y porque “decretar vacaciones en esta fecha aumenta la ansiedad y preocupación en las familias” (43,5%).

Para quienes aprobaron la proposición del Mineduc, un 52,6% lo hizo “para que al volver a clases exista un solo período continuo”, mientras que un 48,8% indicó que “el formato de educación a distancia no sirve”. Un 30,6% opina que “en julio igualmente estaremos en cuarentena”; un 21,8% porque “en cuarentena igual se puede descansar” y finalmente, un 19,6% asumió que “hay que acatar lo que indica el gobierno”.

Sobre este resultado, el dirigente del Colegio de Profesores a nivel comunal, Enrique Velásquez opinó que “claramente hoy día el Colegio de Profesores está en contra del adelanto de las vacaciones y creemos que es una medida que no beneficia a los estudiantes y que debe ser reconsiderada por el Ministerio. No se puede intentar disfrazar una situación de emergencia sanitaria, como la que estamos viviendo, como si fuesen vacaciones”, sentenció.