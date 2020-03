Colegio Médico pide a intendente que se cierre la llegada de nuevos vuelos a Magallanes

El Consejo Regional del Colegio Médico solicitó al intendente José Fernández que se cierre la llegada de nuevos vuelos a Magallanes, haciendo ver que es feble el control sanitario que se está aplicando en el aeropuerto y que cada día están ingresando a la región más de 500 personas, la mayoría proveniente de una zona riesgosa como es Santiago.

«Tenemos 14 casos confirmados (hasta ayer). Si las proyecciones siguen su curso, en 3 o 4 semanas no contaremos con las camas críticas necesarias o, al menos, el sistema estará bajo una tensión extrema», advierten los médicos.

Este nuevo llamado lo formuló la entidad gremial a través de una carta que fue remitida a la máxima autoridad regional y que plantea los siguiente:

«Desde que se instaló la Mesa Social por el Covid-19, el Colegio Médico de Chile ha acordado trabajar en conjunto y a disposición de la autoridad para el manejo de la pandemia.

«Se anunció que existía una estrategia basada en medidas progresivas que hasta el momento en Magallanes han significado el cierre de Puerto Williams y el establecimiento de una Aduana Sanitaria en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo y en el cruce de Primera Angostura.

«Sin embargo, los propios datos entregados por el Minsal demuestran que la mayoría de los casos se presentan sin fiebre, por lo que los controles de temperatura al ingreso no constituyen una barrera efectiva ni una oportunidad de detección. En los últimos días han llegado casi 500 pasajeros diarios por vía aérea, y una gran proporción proviene de una zona de alto riesgo como es Santiago oriente. Esto representa un riesgo importante y una carga viral que entra diariamente a la región y que desafía nuestro sistema de respuesta clínica.

«Tenemos 14 casos confirmados. Si las proyecciones siguen su curso, en 3 o 4 semanas no contaremos con las camas críticas necesarias, o al menos el sistema estará bajo una tensión extrema. Le pido que, ya que Santiago no ha declarado prohibición de salida, se cierre la llegada de nuevos vuelos. No podemos correr el riesgo de importar casos de zonas de mayor riesgo. Se lo pido porque sé que como magallánico Ud. querrá lo mejor para los hijos de esta tierra. Creo que aún podemos mejorar nuestra respuesta a la pandemia pero necesitamos medidas de protección. No esperemos a que la población reaccione, como lo ha hecho legítimamente en el pasado, por falta de respuesta de las autoridades».