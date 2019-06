Colisión en Balmaceda con Sanhueza

Un conductor que no respetó una señal Ceda el Paso provocó un accidente de tránsito, dejando daños de consideración en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Balmaceda y Armando Sanhueza, en pleno centro de Punta Arenas. La colisión ocurrió a las 16,15 horas, cuando el conductor de un vehículo SsangYong, Alexander Millalonco, no dio la preferencia a un auto Mazda, modelo Demio, manejado por Juan González Oval, que circulaba por Armando Sanhueza, de sur a norte. La fuerza del impacto hizo que el primero de los móvil se desplazara hacia la vereda, chocando el frontis de una propiedad de la esquina, donde funcionaba un restaurante. No hubo personas lesionadas, sólo daños de consideración.

