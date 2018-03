Colo Colo y la UC velan armas

Colo Colo y el líder invicto Universidad Católica animarán mañana el choque a priori más atractivo de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018, a partir de las 12,30 horas en el Monumental y con arbitraje de Julio Bascuñán, quien ayer fue confirmado por la Fifa como juez mundialista para Rusia 2018.

El técnico albo Pablo Guede estudia una modificación en el dibujo táctico (cuatro zagueros en lugar de tres) lo que daría paso a la siguiente oncena: Agustín Orión; Oscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Suazo; Claudio Baeza, Carlos Carmona; Jaime Valdés, Jorge Valdivia: Esteban Paredes y Octavio Rivero.

“La idea es que en algún momento puntual podamos pasar de un esquema a otro, porque tenemos que entrarle al equipo rival. Por eso no defino si jugaremos con línea de cuatro o línea de tres”, comentó Guede, quien no podrá sentarse en la banca debido a que se encuentra suspendido. “Voy a ver el partido en mi casa para evitar suspicacias. La vez pasada cuando estaba en la caseta me colocaron cámaras por todos lados”, se quejó el DT.

CRUZADOS

Universidad Católica, que marcha con canasta completa, tendrá su primer gran apretón en el torneo. Y para salir bien parado el técnico español Beñat San José utilizaría a José Pedro Fuenzalida y Fernando Cordero en las bandas de la zaga.

La posible formación cruzada sería con Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Branco Ampuero, Fernando Cordero; César Fuentes, Luciano Aued, Diego Rojas; Diego Buonanotte; David Llanos y Andrés Vilches.