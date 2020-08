Colombiana estuvo tres meses en prisión por portar sustancia que nunca fue “cocaína de alta pureza”

El pasado 28 de mayo la Fiscalía formalizó a la ciudadana colombiana, Lina Vanesa Valencia Hurtado, de 26 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El caso lo reveló la dirección regional de Aduanas, después que los canes detectores de droga alertaran sobre la “presencia de sustancias sospechosas”, en una pasajera que llegaba a Punta Arenas vía aérea.

“En la entrevista y revisión corporal, detectaron 10 bultos de diversos tamaños debajo de la ropa que vestía la mujer, y en diversas partes del cuerpo. En coordinación con el OS-7 de Carabineros determinaron que transportaba en total 2 kilos 42 gramos de cocaína de alta pureza, avaluados en más de 70 millones de pesos”, informó Aduanas en su comunicado de prensa.

Vuelco en el caso

El caso tuvo un vuelco, al solicitar el abogado defensor, Ramón Bórquez, una audiencia de revisión de la prisión de la mujer, donde expuso varios antecedentes, conversados previamente con la Fiscalía, siendo el principal “el informe de los análisis químicos de la sustancia con la cual mi representada fue detenida, que dieron negativo a droga de la Ley 20.000”.

Incluso se enviaron las respectivas contra muestras para que fueran analizadas, que no hicieron más que confirmar que la sustancia no era ninguna droga sancionada por la Ley de Drogas Nº20.000.

“Por lo tanto estamos en presencia de lo que en doctrina se conoce como delito imposible”, argumentó al pedir la liberación de la mujer, en prisión preventiva desde el pasado 28 de mayo

Fiscal

El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, explicó que el 27 de mayo la mujer fue sorprendida transportando “lo que se presumía 2 kilos 42 granos de cocaína, dosificados en 10 paquetes ocultos en sus vestimentas”.

Personal de Aduanas realizó una primera prueba arrojando coloración positiva para cocaína. Un segundo análisis, a cargo de personal del OS-7 de Carabineros, dio el mismo resultado.

“Además la imputada prestó declaración señalando que transportaba dicha sustancia ilícita desde Santiago, explicando que había sido contactada por una persona extranjera que le pidió traerla oculta a Punta Arenas. Y llegó con un contrato de trabajo para poder ingresar a Punta Arenas”.

Después se remitieron 10 muestras al Instituto de Salud Pública, y todas estas arrojaron que se trataba de una sustancia que no está regulada en la Ley de Drogas Nº 20.000. En este caso pidieron la contra muestra llegando al mismo resultado.

“Entendemos de que no estamos frente a sustancia regulada en la Ley 20.000 y al no haber objeto material del delito, no se puede ejercer la persecución penal, frente a ello la Fiscalía no se va a oponer al alzamiento de las medidas cautelares”, indicó Dobson.

Acto seguido, el juez Cristián Armijo dejó sin efecto la prisión y la ciudadana extranjera abandonó la Sección Femenina del Centro Penitenciario de Punta Arenas.