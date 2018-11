Colombiana Mayuly Cabezas: “Ustedes hablan demasiado rápido”

Texto y fotos

Edmundo Rossinelli

Asus 35 años de edad, a Mayuly Cabezas Gusamano le fluye rápidamente el temperamento caribeño.

Risueña y muy jovial, aceptó enseguida la entrevista.

Ella trabaja en atención de público en Casa Cuevas, local que se distingue por tener varias ciudadanas extranjeras.

Proviene de la ciudad de San Andrés de Tumaco, al sur oriente de Colombia, en la costa pacífica.

Hace un año ocho meses está en Punta Arenas. No tiene punto de comparación con otras ciudades chilenas porque se vino directamente al “confín del mundo”, para ellos.

¿Qué la trajo? “Un factor netamente familiar gatilló la elección de esta ciudad, porque acá tengo parientes. Además, el tiempo que llevo acá me ha demostrado que es un lugar muy tranquilo, con mucha oferta laboral, cosa que nosotros, como migrantes, aprovechamos bien”, explica.

Una prima, que lleva 10 años en Punta Arenas, la antecedió en el viaje.

¿Adaptada? “Un poco sí y un poco no. Porque me ha costado el dialecto. Además los chilenos tienen una forma de expresarse muy diferente. Han modificado muchísimo el español, entonces son cositas que a nosotros nos complica. Y ustedes hablan demasiado rápido, son unos verdaderos correcaminos”.

“El clima igual nos complica muchísimo, porque venimos de temperaturas de 40 y 45 grados y llegamos a cero grados. Son cambios muy bruscos”.

¿Piensa quedarse? “Eso no lo decido yo, lo decide el tiempo y, sobre todo, Dios. Por el momento, estoy un poquito amañada y nada, aprovechar por ahora lo que Punta Arenas me está ofreciendo: estabilidad laboral, no paso frío, no paso hambre, que es lo importante, y cuento con unos jefes buena onda. Por ahí me enamoré, pero no es chileno, es argentino”, cuenta risueñamente.