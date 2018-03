Colonia de albatros de ceja negra en peligro por invasión de visón americano en Tierra del Fuego

Desde el año 2015 que la Ong Wildlife Conservation Society (WCS), se encuentra trabajando en la isla Tierra del Fuego, específicamente en la zona de seno Almirantazgo, donde habita una colonia de albatros de ceja negra (islote Albatros), quienes se encuentran siendo invadidos por el visón americano, una especie depredadora que ataca a las crías. Desde la WCS han estado realizando trabajos de monitoreo y postura de trampas en el lugar, pero aseguran que no es una misión fácil, por la constante reproducción de éstos.

“Por tercer año consecutivo el éxito reproductivo de la colonia de albatros fue nulo, es decir, no es que no se hayan reproducido, sino que en definitiva ningún huevo logra llegar a término y convertirse en un albatros volantón que se vaya a la montaña”, destacó la veterinaria y asistente de investigación del programa terrestre de WCS, Catherine Dougnac. Además, destacó, que hoy existe la certeza de que los polluelos no estarían llegando a término, mas no pueden asegurar que esto haya ocurrido con anterioridad.

El visón americano

Este mustélido, proveniente de Norteamérica, es una especie conocida en diferentes partes del mundo por su invasión y depredación de especies nativas. En Chile también se ha podido encontrar en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, donde también ha generado este tipo de problemática.

El visón siempre está asociado a cursos de agua, a islas y por ende a problemas con aves acuáticas. Dougnac manifiesta que con esta especie se hacían pieles, entonces en distintas partes del país hubo industria peletera. Lo que ocurrió en Tierra del Fuego, plantea la veterinaria, aunque no con exactitud, que durante los años treinta se liberaban estos animales al ambiente para no eliminarlos o algunos de ellos se escapaban.

“El visón es una especie que se reproduce una vez en el año, pero tienen entre dos a ocho crías, y el tema es que son muy voraces y muy agresivos. Por ejemplo en la Región de Los Ríos tenemos reporte de que se comían las gallinas”, aseguró la veterinaria.

Cómo atacar el problema

Durante estos tres años se han hecho esfuerzos de trampeo consecutivo para ver cuál es el mejor método para sacar a los visones del islote. En este sentido la asistente de investigación plantea que el objetivo es erradicarlos de la isla. “Nuestra misión es proteger a las crías que están siendo depredadas. Pero esto se va a significar, a menos que haya una inyección muy grande de recursos, siempre estar haciendo control en las costas aledañas”.

El uso de trampas podría ser la solución a este depredador. La veterinaria asegura que si hay personal suficiente se hace con trampa de captura viva o se puede hacer trampas que son más similares a las de castor, pero se tiene que ser selectivo al ingreso de la trampa, para que no entren otras especies que habitan este lugar.

Lo que más ha funcionado hasta el momento es el trampeo en la orilla de la costa, mas no alrededor de la colonia de albatros. “Lo que hay que establecer es cuántas trampas, cuánta distancia, qué tipos de cebo y qué carnada es la que más le gusta. También hay que estudiar qué período del año, ya que hasta el momento hemos visto que la mayor efectividad es entre enero y febrero”, subrayó Dougnac.

Especie de ceja negra

Durante este año se continuará con estos monitoreos que buscan salvar esta especie de albatros de ceja negra. Este trabajo lo está llevando a cabo un equipo multidisciplinario, que cuenta con biólogos y veterinarios, además de personas capacitadas para trabajar en el terreno, para el cual se necesitan expertos en escalada.

Por otro lado, la veterinaria asegura que la amenaza del visón en una colonia de albatros de ceja negra no hay en otra parte. Por otro lado señala que este albatros pertenece a una especie muy longeva, de la cual no siempre las crías llegan a ser volantones y hay muchos que mueren de forma natural. “En estas colonias, dependiendo la temporada, tienen una alta mortalidad cuando son pequeños, pero el adulto tienen alta sobrevivencia”, concluyó.