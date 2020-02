Comando Apruebo Chile Digno llamó a votar por una nueva Constitución con miras a una Asamblea Constituyente

Invitan a las organizaciones sociales a sumarse a este comando.

Con el objetivo de impulsar la opción del cambio constitucional, a través de una cuerpo 100% electo por votación popular, se articuló el Comando Apruebo Chile Digno, grupo que busca que este proceso se realice a través de una Asamblea Constituyente que asegure la participación en igualdad de condiciones de independientes, de pueblos indígenas, y paridad de género.

El comando está conformado por el Partido Humanista, Partido Comunista de Chile, Partido Progresista, Partido Igualdad y Revolución Democrática.

El presidente del Partido Progresista, Luis Delgado, comentó que la idea de formar este comando tiene que ver con que la actual Carta Magna, ya no puede seguir dirigiendo el destino del país. “Esta es una Constitución ilegitima, que fue creada en un régimen asesino, sin registros electorales y bajo la presión de la metralleta en los locales de votación. Por ese motivo que estamos llamando a que la gente vote por el apruebo y respalde la convención constituyente. Además queremos dar una señal clara al gobierno de que queremos una asamblea constituyente y, por eso, es que llamamos a marcar “AC” a un costado de la asamblea constituyente”, comentó Delgado.

En este sentido, el presidente del Partido Progresista insistió en que lo que se busca es una asamblea constituyente, que pueda representar a todos los sectores de la población, que incorpore a independientes, a los pueblos originarios, que tenga paridad de género.

Marcela Baratelli, de Revolución Democrática, llamó a la comunidad a participar de este proceso que se realizará el próximo 26 de abril. “Lo único que vamos a conseguir quedándonos en nuestras casas es que triunfe la opción de quienes defienden sus propios intereses. Entonces, hago un llamado a la gente insistiendo en la necesidad de que participen, para tener un proceso de votación elevado que legitime el proceso que se lleva adelante”.

Insistió en que no es lo mismo una convención mixta que una convención constitucional, pues la última permite que todos los delegados sean escogidos en elección democrática como corresponde y con un grado de representatividad.

Para Luis Delgado, marcar ‘Apruebo’ va más allá de cambiar una Constitución hecha entre cuatro paredes y en dictadura, sino que tiene que ver con una línea que está ideológicamente marcada, donde se dan los espacios a que el negocio se haya instalado en Chile, no es garantista, sino que subsidia, no garantiza la educación y salud, sólo permite el acceso y no la garantiza

En la oportunidad, se invitó a las organizaciones sociales a sumarse a este comando. Para ello pueden acercarse a los partidos que lo componen. En este contexto, el próximo fin de semana estarán en las calles explicando el voto y llamando a la comunidad a difundir este proceso.