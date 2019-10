Comenzó la disputa del Grand Prix Panamericano de Billar

En la Sala Espacio Austral de Zona Franca, a un costado del CineStar, se dio inicio ayer al Grand Prix Panamericano de Billar, organizado por el club regional KPMAI y certificado por la Confederación Panamericana de Billar. 64 competidores buscarán el título, que además otorga puntos para el ránking.

Los partidos comenzaron a disputarse durante la tarde, pero a las 20 horas se hizo la inauguración oficial. La competencia continuará hoy y mañana, desde las 10 horas, y finalizará el lunes en la tarde. La entrada es liberada y además, el evento se transmite por streaming a través del Facebook Live del canal Billar Pool Latino.

Entre los competidores, destacan los peruanos Gerson Martínez, primero en el ránking, y Cristopher Tévez, tercero. “Para nosotros es una experiencia grande venir a Chile, a Magallanes, a esta gran ciudad a competir en lo que nos apasiona, que es el pool, un deporte que practicamos hace muchos años, con muchos títulos importantes de parte de ambos y esperamos conquistar este magno evento”, expresó Tévez, que ocupó el primer puesto entre 2014 y 2016.

Aunque han competido en varios torneos internacionales, Tévez valoró positivamente el Gran Prix que se organiza en Punta Arenas: “El lugar, las mesas, la organización está perfecto; el trabajo de las personas para que todo salga espectacular y el próximo trabajo es el de nosotros, de dar un buen espectáculo a las personas que vendrán a ver el torneo”.

En tanto, Gerson Martínez no se ahorró elogios: “Por lo que he podido ver, es el mejor torneo a nivel panamericano. Nunca había visto una organización tan bonita, en un centro comercial, el orden y material deportivo es de primer nivel, como un torneo del mundo. Creo que si todos los países a nivel panamericano se enteran de todo lo que está ocurriendo en Punta Arenas, posiblemente mejore la organización en otros países. Para mí es el mejor de todos los que he ido”, recalcó Martínez, opinión que fue compartida por Tévez. “Creo que es el torneo mejor organizado de los que hemos ido, estilo Gran Prix, sobre todo las transmisiones en vivo, el lugar, el espacio para jugar y para los espectadores. Felicito mucho a la organización que está haciendo esto realidad”, finalizó.

Otros jugadores que destacan en este torneo son el mexicano Rubén Bautista, campeón mundial; y por Chile, los campeones panamericanos Enrique Rojas y Alejandro Carvajal.

En Zona Franca esperan que mucha gente se acerque a disfrutar de esta disciplina. El jefe de marketing de Zona Austral, Oscar Sanhueza destacó que “es una espectacular actividad, donde se va a mostrar lo mejor del billar, con grandes exponentes nacionales e internacionales, y qué mejor que recibirlos en un lugar como Zona Franca, donde la familia y todo el público puede disfrutar sin mayor preocupación”.