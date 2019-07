Comerciante afectado por incendio en población Fitz Roy: “No tengo ahorros ni nada, pero espero salir adelante”

Renfor Mellado Godoy (52), se encuentra terriblemente afectado por el sinsabor que dejó en su vida el incendio que pasadas las 18 horas del viernes, destruyó el inmueble de un piso que arrendaba en el pasaje Los Nogales Nº612, población Fitz Roy, lugar en el que vivía junto a su pareja Cecilia Torres Barría (51) y uno de los hijos de ella, Manuel Ampuero Torres (29).

Recuerda que todo pasó muy rápido y de no ser por la pronta reacción de los ocupantes de la casa a la hora de huir de las llamas, las consecuencias pudieron ser más lamentables aún. “Yo soy comerciante y me preparaba para ir a hacer las compras diarias con las que abastezco mi carro de comida rápida que está frente al cementerio. Estaba en eso cuando sentimos un estruendo en el baño, comenzamos a ver puro humo y de inmediato pensamos en un incendio, porque hay un calentador. Pero no había ropa colgada ni nada. La cosa es que me acerqué y como estas casas son chicas, bastó que abriera la puerta y salió una llamarada. Ahí lo primero que hicimos fue cortar el gas porque el fuego no demoró nada en expandirse. De hecho, empezó a agarrar el cielo, por lo que no abrimos la puerta, para evitar que llegara hasta el living. Mi mujer tuvo que hacerlo por una ventana, ya que el foco del incendio se originó cerca de la única entrada que hay, estaba destrozada en llanto. Aún no entendemos lo que pasó, siempre hicimos arreglos para tener un mejor espacio y bienestar. Por lo mismo, cuesta asumir esto, sólo alcanzamos a escapar con lo puesto y recién ahora asimilamos que hemos perdido todo”, finalizó quebrándose al entender que las llamas estropearon las más de dos décadas de recuerdos que ha atesorado su grupo familiar.

“No tengo ahorros ni nada, pero espero salir adelante, gracias a Dios está mi bus amarillo, que lo tengo desde 2014”, precisó detallando que vende sus productos los jueves, viernes y sábado desde las 23 horas hasta las 7 horas”.

Para quienes deseen ayudar a esta familia con ropa, alimentos e insumos de todo tipo, se encuentra disponible la recepción de ello en la sede de la junta de vecinos, por Avenida España. Así también, mediante llamados al 941683979.

Por cierto, el alcalde Claudio Radonich estuvo en el lugar y ofreció el apoyo asistencial necesario en estos casos.