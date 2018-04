Comerciante de 89 años, víctima de asalto: “Esta juventud se está pudriendo, así como en el norte”

Desconcertada y aterrada. Así se encontraba ayer la señora de iniciales A.D.S., de 89 años, quien volvió a abrir su almacén luego que durante la mañana del último sábado fuera violentamente asaltada por dos cobardes individuos que sin que la mujer opusiera resistencia, le quebraron una botella de vidrio en la cabeza, dejándola inconsciente por un par de minutos, robándole algunos licores y dinero en efectivo.

La comerciante de avanzada edad relató que por más de cuarenta años se ha desempeñado en su pequeño negocio ubicado en calle Los Abetos Nº603, en la población Fitz Roy, ya que este le genera el sustento diario, pero a pesar de aquello, en estas cuatro décadas nunca le había ocurrido un suceso de tal magnitud, donde primara el salvajismo antes que el sentido común.

“Yo estaba limpiando y haciendo otras cosas, cuando de repente entraron dos jóvenes con capuchas. Yo los traté como muchachos buenos, los aconsejé de que no anduvieran tomando y que traten de trabajar, y de repente pasó uno que me agarró del cuello, sacó un cuchillo y me decía: ‘dónde está la plata’, pero yo le dije que no tenía dinero. En eso uno agarró una cerveza llena y me pegó en la cabeza. Yo me desmayé en el suelo mientras ellos sacaban las monedas que tenía en la caja y no sé cuántas botellas de pisco”, rememoró con evidente tristeza.

Pese a que ese día usaba un gorrito de lana que logró amortiguar de cierta forma el golpe, fueron 17 puntos los que le debieron suturar en su cabeza, quedando con mareos y vómitos, además de una sensación de decaimiento y el daño psicológico que no la ha dejado dormir bien por las noches.

Y aunque su nieta la ha intentado convencer de irse a vivir con ella, la abuelita ha manifestado incesantemente su voluntad por quedarse en su local, ya que es una de las cosas que la mantiene viva y distraída, lo que se refleja en su estado de lucidez único.

Respecto a la actitud evidenciada por los malhechores, la octogenaria señora reflexionó en duros términos, al sostener que “se está pudriendo esta juventud, así como en el norte. Esto no pasaba antes, todo era más tranquilo. Ellos están copiando lo que están haciendo las personas del norte, asaltando, robando por todas partes”.

Por otra parte, los familiares y vecinos de la mujer fundan su tesis en que los ladrones habrían actuado de manera premeditada, indicando que estaban “dateados” de la situación en la que vive la comerciante, pese a que ella aseguró que constantemente les da fiados los licores a algunas personas, por lo que le extraña bastante esta situación.

Ayuda judicial y psicológica

Ante lo ocurrido, la alcaldesa (s) de Punta Arenas, Elena Blackwood acudió durante la mañana de ayer hasta el lugar para conversar con la adulta mayor, asistiendo además una abogada y una asistente social del ente municipal, con el fin de ofrecer y dejar a disposición de la afectada cualquier ayuda que ella requiera.

“Estamos trabajando fuertemente los proyectos de seguridad pública, ad portas de iniciar el patrullaje comunitario, hemos generado en algunos barrios todo el sistema de alarmas comunitarias, y esperamos que este sector también se pueda sumar a estas iniciativas”, puntualizó Blackwood.