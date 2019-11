Comerciante de artesanía e imposibilidad de ‘bajar la cortina’ debido a actos violentos: “Si dejo de vender nadie vendrá a decirme: ‘toma, acá tienes plata para pagar el arriendo’”

Las protestas, barricadas y los desórdenes que se han venido registrando en las últimas semanas tienen aún al comercio céntrico en ascuas. Eso es un hecho y basta conversar con quienes manejan sus negocios en la incertidumbre de cómo terminará cada marcha, para corroborarlo.

Y en esta dinámica, la hora de cierre es hoy por hoy el principal dolor de cabeza para cualquier negocio, grande o pequeño. Esto último, algo que se ha dejado sentir de manera sensible en calle Magallanes -entre José Menéndez y Pedro Montt- una de las áreas más afectadas tras los recientes episodios de ataques con pedradas de parte de algunos manifestantes.

Iván Ojeda Przygodda, magallánico con 17 años de experiencia en el rubro comercio, posee un local dedicado a la venta de artesanía y productos de souvenir, iniciativa que comenzó a operar con bríos hace un mes y medio. “Desde que empezaron las acciones más violentas, todo ha sido más complicado, pero no puedo llegar y cerrar porque si dejo de vender nadie vendrá a decirme: ‘toma, acá tienes plata para pagar el arriendo’. De hecho, en esos días más complejos me quedaba afuera hasta que terminara todo, porque no podía arriesgar la inversión, si esto cuesta, como todo”.

Otro de los elementos que jugó en contra de la tranquilidad de Iván tiene que ver con los daños en ventanales que registra el Museo Regional. “Ese lugar era un buen gancho pero va a estar cerrado hasta nuevo aviso y partamos de la base que cuando vengan pasajeros de cruceros, no pasarán por ahí, por lo que tampoco lo harán por mi local. Es una cadena que nos perjudica a todos. Voy a averiguar si el gobierno tiene alguna medida o espera tenerla pronto, para dar apoyo al lucro cesante, porque a mí toda esta situación me ha significado cerrar el negocio todos los días 4 ó 5 horas antes del horario normal”.

Imagen ciudad y seguridad

Para el comerciante, más allá de que todo se ‘normalice’, el daño que se ha hecho a la región tendrá repercusiones importantes para el turismo en el mediano plazo. “Acá no sólo se trata de cuánta gente podría dejar de venir, sino también la cantidad de dinero que no quedará en la zona. La imagen país y de la ciudad se ha visto seriamente afectada y costará que eso se revierta y mejore. Por otra parte, temo que estas situaciones se sigan repitiendo en futuras protestas porque hay quienes ya le han ‘tomado la mano’ a la posibilidad de salir a causar desmanes, algo que nunca antes se había visto en la región. Espero que todo se vaya calmando”.