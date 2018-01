Comerciante natalino recurrió ante Contraloría y Consejo de Defensa del Estado en contra de médico de Hospital de Natales

Un reclamo formal por los malos tratos psicológicos que habría recibido de parte de un médico del Hospital de Puerto Natales, presentó ayer ante la Contraloría Regional, el empresario Jorge Pérez Magdalena.

Se trata del dueño del Restorán Parrilla Don Jorge, quien relató que los hechos se remontan al día 29 de diciembre de 2017, cuando acudió al recinto médico a eso de las 18,04 horas, producto de fuertes e inexplicables dolencias que comenzó a sentir en una de sus extremidades, afectando ello su movilidad.

Al llegar a Urgencias -sostuvo- recibió las atenciones de rigor y siguiéndose en ello, todos los protocolos, no obstante el problema no comenzaría ahí. “Tomaron la presión como corresponde e ingresé a Urgencias, me hicieron pasar muy rápido porque iba con muchos dolores. En ese momento no sabía lo que tenía, no podía levantar la pierna, fue todo de un día para otro. Ahí el doctor se presentó -Simón Ríos Opazo-, saludó de mano y me puso un suero para el dolor, levantó mis piernas e hizo el protocolo como corresponde. Pasaron las horas, se acabó el suero, lo llamé para decirle que me dolía mucho y que si podía hacerme un escáner. Me dijo ‘no, te vamos a hacer una radiografía’. Yo le dije que lo más conveniente es un escáner por la razón de que el problema mío no es de huesos, a lo que respondió, ‘pero si tú no eres médico’”.

Fue en dicho punto que Pérez se sintió con el derecho de expresarle a su interlocutor, que por el hecho de padecer otras enfermedades, conocía su cuerpo y sólo deseaba que se lograra adelantar el diagnóstico. “El doctor reaccionó de mala forma y dijo que yo no estaba en el McDonald’s: ‘acá no es llegar y pedir lo que tú quieres’”, citó el afectado.

De ahí en más, el empresario relató que la actitud de Ríos fue desentenderse de la atención. “Le sugerí algo que le molestó mucho y eso fue lo peor porque me descuidó. Estuve como tres horas con muchos dolores y no aguanté. Agarré mi parka y me fui con el catéter puesto, pensando en viajar a Punta Arenas para ver el problema que tenía. Fue algo humillante. Me iba, salí de la puerta de urgencia y el doctor se acerca muy prepotente diciendo que no iba a atenderme nunca más”.

Miedo

Jorge Pérez recalcó que su queja no es contra los funcionarios del hospital sino principalmente contra el médico, dado que no sólo la mala atención lo afectó sino que las dolencias persisten. “Hay varios reclamos vía redes sociales pero no se atreven a denunciarlo, pienso que por temor, porque tienen que volver al hospital. Tengo paralizada una parte de mi pierna izquierda, es lo que más tengo miedo. Al principio era sólo en el glúteo y caderas, pero ahora me está ‘agarrando’ la pelvis, rodilla y pierna completa, en todos los músculos delanteros. En mi caso, estuve dos o tres días durmiendo entre una y media a dos horas, aguantando los dolores de noche para no acudir al hospital natalino, porque tenía miedo a represalias, a que me atiendan mal y sea el mismo médico”.

Doble reclamo

En este contexto, sostuvo que la reclamación ante Contraloría -donde acudió acompañado del abogado Carlos Contreras Quintana-, se presentó también al Consejo de Defensa del Estado. “Me afectó mucho y vengo a hacer esta denuncia también contra el hospital en general, por la mala calidad en la atención que han tenido todos los pacientes natalinos”, dijo junto con pedir la renuncia del director del hospital -Juan Carlos Mancilla- y que se tomen medidas disciplinarias contra el médico que lo atendió.

Lo que viene

Con el propósito de lograr una acuciosa revisión y esperando una recuperación exitosa, el dueño del Parrilla Don Jorge indicó que el próximo lunes viajará a Santiago, para ser hospitalizado el martes a las 20 horas en la Clínica Alemana. “Ahí me va a atender un neurólogo, para tratar el problema que tengo y para que me vean respecto del diagnóstico previo que me dieron el día 31 de diciembre en la Clínica Magallanes donde estuve hospitalizado en dos oportunidades, el que sería una plexopatía lumbar. Me faltó hacerme una resonancia pero opté por viajar a Santiago porque quiero sanarme rápido”, puntualizó, señalando además que de momento descarta avanzar hacia la interposición de una demanda, como tampoco –recalcó- busca obtener dinero con estas acciones de reclamo.

