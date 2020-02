Comerciantes ya preparan sus negocios para afrontar el “súper marzo”

Tal como se ha dicho en distintos medios de difusión, marzo será un mes marcado por distintas manifestaciones que, a modo de prevención, la coordinadora de Seguridad Pública de Magallanes, Jennifer Rojas, llamó al autocuidado de las Pymes.

Pero más allá de las recomendaciones de la autoridad competente, los comerciantes de Punta Arenas, específicamente los de calle Bories, se han puesto en marcha para preparar sus locales comerciales de modo de no ser afectado durante las manifestaciones.

Por ejemplo, el dueño de una tienda de artículos deportivos de calle Bories (que resguardaremos el nombre de la tienda y de su dueño por motivos de seguridad), dijo que “esto que ha ocurrido es lamentable, estamos atados de manos, porque qué vamos a hacer, no vamos a comprar fusiles Kalashnikov para enfrentar a los manifestantes, porque somos todos del mismo origen y no voy a declararle la guerra a mis coterráneos, no hay un enemigo afuera. Pero si me preguntas qué haré para resguardar mi negocio, sólo taparé las ventanas y me encomendaré a que no pase nada, porque la gente sabe que nosotros trabajamos esforzadamente y de forma leal con nuestros trabajadores”.

A unos pasos de ahí, en una paquetería, añadieron que “vamos a seguir haciendo lo que habíamos hecho hasta ahora, taparnos hasta más no poder, porque en verdad no queremos que algunos arruinen el esfuerzo de nosotros”.

Algunos ya están preparados para un posible mes de violencia, ya que muchos negocios han soldado rejas en sus ventanas y tapado de forma permanente sus vitrinas. Esto es lo que dijeron desde un local de chocolates y bebidas: “Esto es una Pyme, los manifestantes hasta ahora han respetado eso y espero que siga siendo de esa forma, ya que no podría solventar un saqueo o destrucción de mi local”.