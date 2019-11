Comercio en alerta por violencia nocturna

Ayer, la luz del día dejó ver los vestigios de la movilización de la noche anterior a lo largo de calle Bories. Rastros que indicaban que había sido una noche violenta. ¿Los más perjudicados? Los locatarios de los distintos negocios magallánicos del sector céntrico de Punta Arenas, epicentro de la violencia desatada.

La Prensa Austral hizo un catastro de las distintas Pymes del sector y la palabra que más se repitió fue “miedo”. Esto, porque la mayoría de los relatos, a los cuales mantendremos en el anonimato para resguardar su seguridad, daban cuenta del susto que el fuego y el descontrol alcanzase sus respectivas fuentes laborales.

Es así como la dueña de uno de los locales consultados dijo que “prefiero no decir mi nombre, porque a la ‘niña’ de la disco le quemaron su local por andar diciendo cosas en redes sociales. Acá no se ha hecho nada por remediar este problema. El alcalde brilla por su ausencia en este momento”. Además, agregó que nosotros cerramos a las 5 (PM) y nos fuimos a la casa con el miedo de que pudiera pasarnos algo. No vinimos en la noche, pero prácticamente no pude dormir”.

Otro relato a destacar fue el de la dueña de un local en el sector de los servicios públicos, quien advirtió que estuvo hasta altas horas de la madrugada cuidando su local. Pero, confesó que “si bien estuve con el miedo a que pasara algo, la misma gente cuidaba que no se hiciera nada a los negocios chicos”.

Algo que el dueño de la Pizzería Cuatro Estaciones, Gustavo Cárdenas, confirmó que así pasaba, ya que “la gente estaba con el espíritu de cuidar las Pymes, porque igual la gente nos ayudó. Entiendo a la gente, pero la idea es que no paguemos justos por pecadores, pero puedo dar fe que la gente cuidaba a los negocios regionales. El movimiento, a pesar de que genera violencia, se ha cuidado a la Pyme regional”.