Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el uso de tronaduras en Mina Invierno

La participación ciudadana, como también consideraciones de tipo técnico y ético, sumados a diversas investigaciones

paleobotánicas, incidieron en la decisión de los votantes. El resultado sorprendió a los adherentes y detractores del

proyecto minero. La empresa anuncia que ‘evaluará las consecuencias de la lamentable decisión’.

Ayer, en dependencias de la intendencia regional, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes resolvió rechazar -con 7 votos en contra y 5 a favor- el proyecto de Minera Invierno S.A., denominado ‘Incorporación de Tronaduras como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno’, procedimiento que la empresa buscaba emplear en las faenas extractivas de carbón que desarrolla en dicho yacimiento (controlado por los grupos Angelini y Von Appen) ubicado en el sector de isla Riesco, en la comuna de Río Verde.

La instancia, desarrollada en el salón Nelda Panicucci, estuvo marcada por un tenso ‘voto a voto’ que en definitiva terminó de la siguiente manera: En contra, se manifestaron las seremías de Agricultura (s), Elisabeth Muñoz; Desarrollo Social, Claudia Barrientos; Transportes, Gabriel Muñoz; Mop, Ricardo Haro; Salud, Oscar Vargas; Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez y el intendente Jorge Flies, quien preside la Comisión. En tanto, los votos a favor fueron expresados por el director regional (s) del Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo Fideli y las seremías de Minería (Manuela Aravena), Vivienda (s), Atircio Aguilera; Energía (Alejandro Fernández) y Economía (Christian García).

Decisión y participación

El resultado sorprendió en demasía a todos los asistentes que colmaban la sala, entre los que se encontraban representantes de entidades no gubernamentales dedicadas a la protección y conservación del medio ambiente, organizaciones comunitarias socio-ambientales, y personas destacadas del ámbito político, académico y artístico, y líderes de opinión del acontecer nacional, como también la plana gerencial y sindical de la minera.

Cabe recordar que lo descrito tiene una raíz clara. Esta dice relación con el martes 26 de julio de 2016, cuando ante un escenario similar de votación en torno al mismo proyecto, el resultado fue totalmente diferente. En aquella oportunidad, la Comisión aprobó la propuesta por 9 votos a favor y 2 en contra, donde los votos de minoría correspondieron a la seremi de Desarrollo Social (Claudia Barrientos) y de Salud (Oscar Vargas), a partir de lo cual la firma ya se aprestaba a realizar sus últimos trámites pendientes ante los organismos competentes, previo a ejecutar sus tareas de explotación bajo la nueva modalidad y que esperaban, se concretaría idealmente a fines de ese año.

No obstante el optimismo de la empresa, las acciones de los hermanos Stipicic Escauriaza (Gregor, Ana y Javiera, quienes conforman la comunidad hereditaria de la ‘Estancia Anita Beatriz’, localizada a 2 kilómetros del yacimiento) por evitar que las tronaduras tuvieran éxito, llegaron a instancias legales superiores y con un as bajo la manga: el hecho de que en tal proceso no se incluyó la opinión de la ciudadanía.

Fue así tras diversas presentaciones de los demandantes, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia con fecha 16 de marzo de 2017, resolvió que se debía retrotraer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Declaración Ambiental del proyecto al día de evaluación en que se dictó la Resolución Exenta Nº 10 de fecha 12 de enero de 2016. Así, se dejó sin efecto el Informe Consolidado de Evaluación del 18 de julio de 2016 –y la Resolución Exenta Nº 10- que rechazó en su oportunidad la apertura del proceso de participación ciudadana.

Finalmente, ayer y tomando en consideración las observaciones de la comunidad expresados entre el 4 y 24 de mayo del año pasado –que totalizaron 52 ingresos emanados por 40 personas naturales y jurídicas- y el precedente marcado por la Corte Suprema, la resolución llegó al rechazo ya comentado.

Por su parte, el coordinador regional del movimiento Alerta Isla Riesco -principal opositor al mecanismo propuesto por la minera-, Gregor Stipicic Escauriaza, señaló que se mostró sorprendido por el rechazo votado ya que en 2011 presentaron argumentos técnicos de mucho peso ante el Estudio de Impacto Ambiental de la minera, pero no se consideraron. No obstante, valoró que en esta oportunidad se reconocieran los antecedentes paleobotánicos del área, como demostrar que la modelación de estudio del ruido no fue la adecuada, dado que los decibeles de las tronaduras afectarían a la fauna terrestre y marina de los sectores circundantes, entre otros puntos. Junto con ello, precisó que si bien durante la administración de gobierno de Michelle Bachelet se ha avanzado en las mejoras a la institucionalidad ambiental, la falta de recursos de la Superintendencia del Medio Ambiente no permite que se pueda fiscalizar –con un sólo funcionario como sucede en esta región- todos los proyectos, lo que ralentiza la ejecución de sanciones y multas. “Uno esperaría –en adelante- que los estudios o las declaraciones las hiciera una persona externa imparcial, porque ellos –la minera por ejemplo- presentan un proyecto a la medida. La empresa debería haber presentado desde el inicio (hace tres años) un Estudio de Impacto y quizás las cosas ahora serían distintas ”, formuló enfatizando que con esta votación Magallanes –que tomó argumentos técnicos y éticos- está diciendo “deberíamos ir por otro rumbo y le está dando un mensaje a Chile y el mundo”.

Aún así, advirtió que la mina en cuestión es una de las 5 que tendría en vista la empresa, más aún considerándose el aumento que experimenta el precio del carbón –dijo-, citando potencias como India y China que demandan cada vez más este recurso.

Minera desencajada

Mientras por un lado Alerta Isla Riesco y las agrupaciones -como también personas naturales- celebraron con vítores y aplausos la resolución de los votantes, en la otra vereda se advertía un desencajado rostro del gerente regional de la empresa minera, Guillermo Hernández, quien se resistía a aceptar que el proceso iniciado en 2015 y respecto del cual las observaciones técnicas serían avaladas por los mismos servicios, terminara no obstante en una negativa de aprobación, todo lo cual calificó de lamentable. “El propio informe del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) reconoce de manera contundente que se cumple con toda la legislación vigente. Sin duda que es una tremenda sorpresa tener una votación negativa, de un proyecto idéntico que -anteriormente- fue absolutamente aprobado por 9 votos a favor y 2 en contra. Vamos a evaluar las consecuencias de esta lamentable decisión, por de pronto la incorporación de una tercera pala a la operación, la vamos a descartar de plano. Ahora, qué pase con la continuidad, es una decisión que tienen que tomar nuestros directores”, indicó sin descartar que pudiera llegar a proponerse nuevamente la técnica, a través de un Estudio de Impacto Ambiental.

En la minera -que seguirá operando con extracción mecánica- trabajan alrededor de 600 personas de forma directa, lo que sumado a contratistas totaliza más de 1.000 trabajadores.

Voto fundamentado

La máxima autoridad regional, Jorge Flies, reconoció que lo resuelto por la Corte Suprema –al retrotraer el proceso- dejó en evidencia las falencias existentes en el ámbito evaluativo, por lo que valoró esta segunda etapa que incluyó la participación ciudadana y aspectos investigativos que incidieron en la votación, como fueron las observaciones de índole paleontológico y de impacto a la fauna. A modo de conclusión, señaló que “a partir de las aprensiones que tienen algunos servicios, como por las más de 500 observaciones de la ciudadanía, hemos tomado la decisión por lo menos en el voto fundamentado de quien habla, de que esto requiere no sólo una declaratoria, sino que también de un Estudio de Impacto Ambiental”.

El personero, recalcó que todo lo anterior se enmarca en algún modo, en la mirada del gobierno de avanzar hacia la incorporación de Energías Renovables No Convencionales, disminuyendo el uso de recursos fósiles y así enfrentar el cambio climático y –puntualizó- “cómo efectivamente una región que produce un alto nivel de CO2, puede ayudar a que eso se mitigue. En ese aspecto tenemos una responsabilidad en el contexto de tratados internaciones y decisión nacional que se ha tomado al respecto”.

Mejoras al Sea

Flies complementó indicando que entre las mejoras que deben realizarse al Sistema de Evaluación Ambiental están el que la decisión de los servicios técnicos no se base solamente en la información de quien solicita la aprobación de la declaratoria. “Hay una falencia importante que hoy es parte fundamental de las modificaciones que en algún momento se tienen que hacer a esta ley”, dijo señalando además de todos modos, la empresa tendría en adelante distintas instancias de apelación.