“Como Agia, llevamos más de 25 años solicitando un espacio para que podamos desarrollar actividades de exposiciones como ésta para todos”

Años tras año, la realización de la Expo Magallanes va acompañada de una idea que, si bien representa el más íntimo sentir de la Asociación Gremial de Industrias y Artesanos de Magallanes (Agia), a la fecha no ha encontrado eco en las autoridades de turno: Contar con un recinto definitivo que tenga las condiciones óptimas de distribución de espacios, para acoger a la comunidad que gusta de este tradicional evento.

Este 2019 –y como ha sido en anteriores anualidades-, su puesta en escena ha estado en el Liceo San José, donde la distribución de stands abarca desde el gimnasio hasta el tercer piso. Esto último, una variable que dista de ser óptima, dado que las escaleras limitan el acceso a personas en situación de discapacidad y dificulta el traslado de adultos mayores, entre otras desventajas que, por fuerza mayor, son parte de la infraestructura.

Es, por ello, que ayer, durante la jornada inaugural de la vigésima versión de la Expo Magallanes, la presidenta de la Agia, Teresa Celedón, reflotó el anhelo gremial, aprovechando la asistencia del gobierno regional en pleno, algo que de hecho valoró desde el comienzo de su discurso.

“Ver las autoridades aquí presentes hace sentido de que sí podemos ser escuchados. Teníamos que cumplir 20 años para volver a tener esta emotividad, de sentir que estamos en una región en sintonía entre los ciudadanos”, dijo aludiendo no sólo a la presencia de la intendenta, María Teresa Castañón, sino también de las diferentes secretarías ministeriales y las empresas.

Por cierto, respecto de estas últimas, Celedón enfatizó que las acciones de responsabilidad social empresarial no se hacen solamente donando, sino con la presencia de todos. En tal escenario situó la realidad de hace 30 años, en tiempos de la antigua Feria Industrial y Artesanal de Magallanes (Fiama). “Ahí estaban todas las empresas que eran parte de la economía regional, no había distinción. Eso nosotros –hoy- no lo podemos lograr 100%, mientras no tengamos un lugar dónde hacerlo. Por lo tanto, aprovechando que están todos los seremis, la intendenta y el alcalde: ‘este es un mensaje para que empecemos a trabajar’”.

Complementó diciendo que el gremio pondrá todo el empuje necesario una vez más, ya que ante diferentes gobiernos han llegado a destinar $11 millones para presentar a las autoridades un plan de negocio, de arquitectura y una serie de consultorías que no han dado fruto. “Como Agia llevamos más de 25 años solicitando un espacio para que podamos desarrollar actividades de exposiciones como ésta para todos y queremos que, en este gobierno, ese sueño se haga realidad”, finalizó precisando que el espacio ideal constaría de 3 a 5 hectáreas, pues sería de utilidad para toda la ciudadanía.

Otras temáticas

En otras aristas, Teresa Celedón valoró que gracias al denominado ‘Encuentro de Fronteras’ -desarrollado en Coyhaique, en el año 2018- se avanzara en la generación de redes con Argentina, lo que, al traducirse en la llegada de tres expositores trasandinos en esta versión de la Expo, abre las puertas a convertir el certamen en una verdadera vitrina gremial de la Patagonia chileno-argentina.

Junto con ello, reiteró el compromiso de Agia con lo que significa la identidad antártica y pidió a la intendencia como también al municipio considerar a la gremial en las actividades conmemorativas de los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho, entre otras.